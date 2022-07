Apple wystartowało z tegoroczną odsłoną akcji "Witaj, szkoło!". Jeśli myśleliście o zakupie sprzętu Apple w oficjalnym sklepie, otrzymacie dodatkowo do 600 zł do wydania w postaci karty podarunkowej.

"Witaj, szkoło!" to coroczny program Apple dla sektora edukacji, w którym firma zachęca do kupienia sprzętu z logo nadgryzionego jabłka bezpośrednio w jej sklepie. Tegoroczna oferta przynosi zniżki dla edukacji na Maca lub iPada w wysokości 6% oraz możliwość skorzystania z 20% zniżki na zakup rozszerzonej gwarancji AppleCare Protection Plan. Nie zapomniano też o dodatkowym prezencie. Niestety, w tym roku może rozczarować.

Program "Witaj, szkoło!" (Back To School) prowadzony jest w Polsce od kilku lat. Zniżkom edukacyjnym towarzyszyły prezenty w postaci darmowych słuchawek marki Beats. W 2018 r. do kwalifikowanego zakupu Apple dawało do wyboru Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless lub BeatsX. Od 2020 r., w ramach akcji, można było otrzymać słuchawki AirPods. Jeszcze w zeszłym roku można było dopłacić 200 zł do słuchawek AirPods z bezprzewodowym etui ładującym lub 450 zł i otrzymać AirPods Pro. W tym roku jest inaczej.

Apple zrezygnowało z darmowych prezentów w postaci słuchawek i w ramach programu "Witaj, szkoło!" daje karty podarunkowe o wartości 400 lub 600 zł. Te mogą być wykorzystane w Apple Store lub App Store, iTunes, Apple Music, Apple TV i Apple Books. To dość rozczarowujący krok biorąc pod uwagę fakt, że karta podarunkowa nie starczy nawet na podstawowe bezprzewodowe słuchawki AirPods. Z drugiej jednak strony 400 lub 600 zł można wydać na dowolne zakupy i nie ograniczać się do sprzętu i akcesoriów Apple

Jakie sprzęty Apple objęte są promocją i jaki można otrzymać prezent?

Kategoria produktów Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny iPad iPad Air (5. generacji)

iPad Pro 11 cali, 12,9 cala 400 zł Apple Gift Card Mac MacBook Air

13-, 14- i 16-calowy MacBook Pro

24-calowy iMac 600 zł Apple Gift Card

Karta upominkowa zostanie przesłana na adres e‑mail zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu, gdy zakupione produkty zostaną wysłane.

Witaj, szkoło! Apple daje do 600 zł na karcie podarunkowej za zakupy

Z jednej strony 400 lub 600 zł na karcie podarunkowej wydaje się atrakcyjne, z drugiej widać jednak, że Apple każdego roku zaniża wartość "prezentów" dla uczniów, studentów, ich rodziców i pracowników sektora edukacji kupujących sprzęt w ramach programu edukacyjnego i promocji "Back to School".

A co za te 400 lub 600 zł na karcie można kupić w Apple Store? Oczywiście firma zachęca, byście wydali je na akcesoria do iPadów i MacBooków - a te, w sklepie Apple Store, do najtańszych nie należą. Poniżej krótki przegląd ofert na sprzęt i akcesoria od Apple dostępne w polskim Apple Store:

Etui Smart Folio do iPada Air - 399 zł

Etui Smart Folio do iPada Pro 11 cali - 399 zł

Etui Smart Folio do iPada Pro 12,9 cala - 499 zł

Apple Pencil (2. generacji) - 557 zł (zniżka edukacyjna)

Zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W - 319 zł

Przewód z USB-C na Lightning (1 m) - 99 zł

Przewód z USB-C na Lightning (2 m) - 149 zł

Mysz Magic Mouse - 499 zł

Klawiatura Magic Keyboard - 499 zł

Zasilacz USB-C o mocy 140 W - 499 zł

Akumulator MagSafe - 499 zł

Ładowarka MagSafe - 199 zł

AirTag (czteropak) - 549 zł

Nie można też zapominać o ściereczce do czyszczenia - 99 zł ;)

W sklepie Apple Store dla edukacji znajdziecie też dziesiątki produktów od certyfikowanych partnerów, etui na iPhone'y, paski do Apple Watch i wiele innych.