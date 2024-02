Apple porzuca projekt po 10 latach. Wielu na niego czekało

Apple miał zdecydować zakończeniu wieloletnich starań w budowie samochodu elektrycznego. Jak podaje Bloomberg, decyzję ogłoszono wewnętrznie we wtorek, zaskakując blisko 2000 pracowników pracujących nad projektem. Będzie on stopniowo wygaszany, a wielu pracowników z zespołu odpowiedzialnego za auto, znanych jako Special Projects Group, zostanie przeniesionych do działu sztucznej inteligencji pod kierownictwem Johna Giannandrea.

Decyzję o zakończeniu projektu ogłosili Jeff Williams - dyrektor operacyjny oraz Kevin Lynch - wiceprezes odpowiedzialny za projekt. Spodziewane są pewne zwolnienia, ale nie jest jasne, ilu pracowników to dotknie. Chociaż plotki o tajemniczym projekcie samochodu Apple, który miał być nazywany jako Project Titan, po raz pierwszy pojawiły się w 2015 roku, firma nigdy nie potwierdziła tych informacji oficjalnie.

Samochód elektryczny Apple nie powstanie. Czym firma zajmie się teraz firma?

Źródło: Apple

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Apple do niedawna jeszcze pracowało nad projektem, ale teraz wydaje się, że te prace zostały zakończone. Wcześniejsze spekulacje sugerowały, że samochód elektryczny od Apple mógłby kosztować mniej niż 100 000 dolarów i nie posiadać zaawansowanych funkcji autonomicznej jazdy. Zmiana priorytetów na rzecz sztucznej inteligencji może być logicznym krokiem dla Apple, która według doniesień wydaje miliony dolarów dziennie na szkolenie własnego modelu sztucznej inteligencji o nazwie Ajax.

Mimo, że Apple może porzuciło starania zbudowania autonomicznego auta elektrycznego, inne firmy, takie jak Sony i Honda, nadal wspólnie pracują nad swoimi projektami. Obydwie firmy razem planują rozpocząć przyjmowanie przedpremierowych zamówień na swoje elektryczne samochody Afeela w Ameryce Północnej w przyszłym roku, przed wprowadzeniem ich na rynek rok później.