Oto, co nowe zasady prywatności Apple oznaczają dla Google

Mówi się, że dane osobowe to ropa XXI wieku. Nic więc dziwnego, że zbierane są na wiele sposobów i praktycznie każdy nasz ruch w sieci czy też w niektórych aplikacjach jest monitorowany i analizowany. Cel? Oczywiście reklamy, lepsze targetowanie produktu i decyzje biznesowe obarczone mniejszym ryzykiem. Koszt tego ponoszą jednak użytkownicy, którzy mają małą kontrolę nad tym, jakie informacje są o nich zbierane. Apple postanowiło nieco tej kontroli użytkownikom oddać nieco tej prywatności. W iOS 14 firma zapowiedziała, że zmieni się sposób działania chociażby IDFA (Identifier for Advertisers), czyli kodu badającego skuteczność reklam (np. tego, czy jakiś użytkownik pobrał aplikację po tym, jak wyświetliła się mu reklama). Teraz Apple idzie o krok dalej, wdrażając ATT – App Tracking Transparency. Co to oznacza dla przemysłu reklamowego firmy z Mountain View?

Google odpowiada na Apple ATT – to będzie odczuwalna zmiana

ATT zakłada między innymi, że jeżeli aplikacja będzie chciała użyć danych o użytkowniku z innych źródeł (np. innych aplikacji) do lepszego personalizowania reklam, będzie musiała wystąpić o dodatkową zgodę. Tak samo z IDFA – każdorazowo aplikacja będzie musiała pytać, czy może zebrać dane do tego celu. Badania pokazały, że użytkownicy zdecydowanie niechętnie pozwalają na takie działania. Może się więc okazać, że liczba danych, które poszczególne firmy zbierają do celów reklamowych może w przypadku użytkowników iOS znacznie zmaleć.