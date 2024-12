Wtedy z Apple śmiał się cały świat. Dziś wielu ma takie urządzenie

Jak to wszystko się zaczęło?

AirPods pojawiły się na rynku 19 grudnia 2016 roku, kilka miesięcy po premierze iPhone’a 7 - czyli pierwszego modelu właśnie bez gniazda słuchawkowego. Bezprzewodowe słuchawki istniały jeszcze przed tą premierą, ale dopiero Apple udało się uczynić z nich produkt masowy. W jaki sposób? Kluczem była integracja – błyskawiczne parowanie z urządzeniami Apple, intuicyjna obsługa bez przycisków i niespotykana wcześniej wygoda użytkowania. Nawet po ośmiu latach o takim poziomie zintegrowania słuchawek ze sprzętem można pomarzyć poza ekosystemem Apple.

Pierwszy model wyposażony w układ W1 zapewniał wysoką jakość dźwięku, automatyczne pauzowanie po wyjęciu z ucha i żywotność baterii, która deklasowała konkurencję. Tim Cook w trakcie premiery wnosił ręce w geście triumfu i... miał rację. Do dziś Konrad Kozłowski wspomina, że był to jeden z bardziej irytujących (wśród wielu takich) momentów w trakcie wszystkich konferencji produktowych giganta.

Globalny fenomen

Z czasem "pchełki bez kabla" zaczęły pojawiać się w uszach coraz większej liczby klientów. Według danych Apple AirPodsy stały się najszybciej sprzedającym się akcesorium w historii firmy. Spacerując po mieście, trudno przemieścić się tak z punktu A do B bez widoku osób noszących bezprzewodowe słuchawki – czy to oryginalnych AirPodsów, czy też ich niezliczonych konkurentów: mniej lub bardziej "markowych".

AirPodsy zapoczątkowały rewolucję. Kto by pomyślał, że to już 8 lat?

Tradycyjne słuchawki z przewodem zaczęły znikać, a popularność bezprzewodowych modeli wystrzeliła. Nie można zapomnieć o AirPods Pro z 2019 roku, które wprowadziły aktywną redukcję szumów, czy luksusowych AirPods Max, które uaktualniły standardy dla słuchawek nausznych.

Apple'owska ikona - jedna z ostatnich?

Apple (jak zwykle niemal) nie wynalazło bezprzewodowych słuchawek na nowo, ale uczyniło je tak przyjaznymi, że cały świat postanowił iść w tym kierunku. To typowe u Apple: wziąć to, co już jest na rynku i uczynić to zauważalnie lepszym lub takim, które będzie bardziej przez świat pożądane. Z Apple można się śmiać. Nawet trzeba! Jak każdy producent, ma swoje gorsze i lepsze momenty. Wpływ na świat technologii jest jednak przeogromny ze strony Cupertino. AirPodsy różnej maści to prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów, kiedy Apple wprowadziło na rynek coś naprawdę "wow", co doprowadziło do gruntowych zmian w świecie gadżetów.

Dziś jest odrobinę trudniej, od dłuższego czasu widzimy porażającą wręcz wtórność i wręcz kunktatorstwo w zakresie wprowadzania naprawdę świeżych zmian. iPhone'y od lat się szczególnie nie zmieniają, AirPodsy na rynku są już 8 lat (i pojawiły się zaledwie 2 generacje Pro i 4 "zwykłych), ogromnych postępów też nie widać. Chciałoby się powiedzieć: "szkoda". Ale o dobrych momentach warto pamiętać.