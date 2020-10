Jest ich ponad 5 razy mniej, a i tak wydają dwa razy więcej pieniędzy. Tak, to użytkownicy iPhone’ów

Użytkownicy iPhone’ów wydają więcej na aplikacje. Jest to fakt, z którym nikt nie dyskutuje. To właśnie między innymi dzięki temu Apple opłaca się utrzymywać długie wsparcie dla telefonów z iOS. Po prostu firma wie, że im dłużej użytkownik pozostanie w ich „rezerwacie” tym więcej wyda w ich sklepie. A, że (prawie) każdy zakup to 30 proc. marża dla właściciela sklepu (czyli Apple), firma zapewnia sobie w ten sposób nieprzerwany strumień gotówki. Dlatego w porównaniu z użytkownikami App Store klienci Google Play zawsze wypadali blado. W ostatnim kwartale ta różnica stała się jednak kolosalna.

Klientów App Store jest 5 razy mniej, a odpowiadają za 2/3 przychodów

Koronawirus zdecydowanie wpłynął na sposób użytkowania urządzeń mobilnych przez ludzi – zdecydowanie więcej rzeczy załatwiamy teraz za pomocą smartfonów. Widać to chociażby w tym, ile aplikacji instalujemy. W samym trzecim kwartale z App Store i Google Play użytkownicy pobrali łączeni 36,5 miliarda (!) aplikacji, co stanowi wzrost o prawie jedną czwartą względem tego samego kwartału rok temu (29, 6 miliarda pobrań). W „topce” znajdują się oczywiście programy do komunikacji i wideokonferencji.