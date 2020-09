Apple podejmuje walkę z Epic. Twórcy Fortnite’a już tęsknią za setkami milionów dolarów które u nich zarobili

Jeżeli myśleliście że walka Epic i Apple już się zakończyła i broń została zawieszona, to nic z tych rzeczy. Mam wrażenie że o ile ci pierwsi już dość mocno wyprztykali się ze swojej amunicji, to Apple jeszcze nie traktowało całego tego konfliktu zbyt poważnie. Ale nareszcie zakasali rękawy i teraz odpowiadają Epic Games — pozwem. Ale na tym jeszcze nie koniec, bo wygląda na to, że twórcy Fortnite’a zaczynają odczuwać straty. Wcześniej widzieli przelatujące im przez palce 30% potencjalnych przychodów. Teraz na własnej skórze odczuwają jak to jest nie mieć pozostałych 70%.

Mam nadzieję, że Epic nie wygra z Apple. A ich ostatnie kroki pokazują, że powoli odczuwa skutki swojego buntu

W miniony weekend Paweł wspominał, że sielanka zaczyna się kończyć i twórcy Fortnite poprosili sąd o pomoc w przywróceniu ich produkcji do sklepu z aplikacjami Apple.

W piątek do sądu w Kaliforni trafiły dokumenty od Epic Games, można powiedzieć, że wręcz wołanie o pomoc w walce z gigantem monopolistą. Liczący 182 strony dokument oskarża Apple o naruszenie przepisów antymonopolowych w związku z odcięciem Fortnite od mobilnej platformy. Prawnicy nie szczędzili słów i twierdzą, że „Apple mści się zaciekle”, czego efektem jest usunięcie Fortnite z AppStore i zamknięcie konta deweloperów Epic„.

Sąd uchronić Epic Games przed blokadą ich narzędzi deweloperskich na sprzętach Apple (przynajmniej tymczasowo), ale nie wiadomo jak sprawy potoczą się dalej. Tutaj firma zaczyna jednak boleśnie odczuwać braki gry na platformach mobilnych — aktywna liczba graczy na mobile spadła o 60%. Zakładam że dotyczy ona nie tylko App Store’a, ale także Google Play z którego wyleciała z hukiem. Ale jak już kiedyś pisałem, to że na Androidzie Fortnite’a można pobrać z innych źródeł wcale nie oznacza, że użytkownicy to zrobią. Idealnym tego dowodem jest dla mnie po dwóch latach gniewu i odmawiania Google 30% prowizji jednak wciśnięcie gry do Google Play.