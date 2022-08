W dwóch chińskich miastach rusza komercyjny przewóz osób autonomicznymi taksówkami. Firma odpowiedzialna za nie ma ambitne plany. Chce by do końca dekady "robotaksówki" jeździły po ulicach 100 największych miejscowościach.

Chiński gigant technologiczny Baidu, który w Polsce kojarzony może być przede wszystkim jako tamtejszy odpowiednik Google, uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na uruchomienie komercyjnego wykorzystywania autonomicznych pojazdów do przewozu osób. Apollo Go to flota bezzałogowych taksówek, które już niedługo wyjadą na ulice dwóch chińskich miast - Wuhan oraz Chongqing. Tym sposobem Baidu, jako pierwsza firma w Chinach, staje się operatorem autonomicznych przejazdów. Jednak wspominane miasta nie są pierwszymi, po których jeżdżą samochody od Apollo Go.

Pojazdy te można też spotkać na ulicach Pekinu, gdzie Baidu testuje swoje rozwiązania od dłuższego czasu. Warto jednak zaznaczyć, że jeżdżące po chińskiej stolicy taksówki Apollo Go nadal wymagają obecności kierowcy (choć ten nie prowadzi pojazdu) i nie są jeszcze dostępne komercyjnie - firma oferuje darmowe przejazdy w ramach trwających testów pozwalających jeszcze lepiej dopracować systemy odpowiadające za jazdę z pustym fotelem przed kierownicą.

Źródło: Baidu

Baidu ma bardzo ambitne plany co do przyszłości Apollo Go. Usługa ma być stale rozwijana i do 2025 r. ma być dostępna w 65 chińskich miastach. Do 2030 liczba ta ma wzrosnąć do 100 miejscowości. Firma planuje, że do końca tego roku do użytku oddane zostanie kolejnych 300 autonomicznych taksówek Apollo 5. generacji.

Taksówką bez kierowcy. Chiny biorą udział w wyścigu autonomicznych przewozów

Co to oznacza w praktyce? Już niebawem w Wuhan między 9 a 17 na obszarze 13 kilometrów kwadratowych będzie można korzystać z autonomicznych taksówek. Chodzi przede wszystkim o tzw. strefę "Motor/Auto City" w dzielnicy rozwoju gospodarczego i technologicznego. W Chongqing taksówki Baidu będą kursować między 9:30 a 16:30 w dzielnicy Yongchuan. W obu miastach na drogi w pierwszej kolejności wyjedzie flota pięciu automatycznych pojazdów Apollo 5. generacji.

Te dwa miasta nie są wybrane przypadkowo. Chongqing wybierane już było wcześniej jako idealne miejsce do testów autonomicznych pojazdów. Pomaga w tym stosunkowo nowa infrastruktura - zarówno drogowa, jak i oferująca dostęp do sieci. W dzielnicy, po której kursować będą taksówki Apollo Go, testowano już inne rozwiązania - i to z powodzeniem.

Wuhan jest równie, jeśli nie bardziej, rozwinięte pod względem dostępu do infrastruktury. W mieście działa m.in. technologia V2X tworząca z miasta sieć połączonych ze sobą różnych ekosystemów, które tworzą inteligentną całość. V2X oferuje dostęp do szybkich sieci 5G ułatwiających przetwarzanie w czasie rzeczywistym wszystkich danych zbieranych przez autonomiczne samochody i natychmiastowe reagowanie na warunki panujące na drogach. Rozwiązanie to pozwala też na komunikację między różnymi pojazdami znajdującymi się w ruchu, które "dzielą się" między sobą informacjami.

Chiny decydują się na wdrożenie komercyjnego przewozu osób autonomicznymi taksówkami w ciągu dnia - nie da się ukryć, że w godzinach, w których ruch na ulicach będzie największy. Amerykanie podchodzą do tego bardziej ostrożnie. Cruise, który otrzymał zgodę od kalifornijskiego urzędu, wozi pasażerów między 22 a 6 rano. Tylko na wyznaczonych odcinkach i ulicach San Francisco i z prędkością nieprzekraczającą 48 km/h (30 mil na godzinę).