Aplikacje mobilne: siła której nie zatrzyma nawet koronawirus. Jest świetnie, a prognozy są JESZCZE lepsze

Izolacja społeczna trwa i póki co nikt nie wie kiedy życie wróci do normy. Gospodarka traci, ludzie są zwalniani bo firmy redukują koszty, mniejsze biznesy upadają. To nasza smutna rzeczywistość. Jednak są gałęzie i obszary, które nie tylko nie stracą, ale i zyskają na pandemii koronawirusa. Popularnym ostatnio stwierdzeniem, że nikt nigdy nie zrobił tyle dla cyfryzacji firm co COVID-19. Oczywiście to dość przejaskrawione stwierdzenie, ale jest w nim sporo prawdy. Dużo firm przechodzi przyśpieszony kurs pracy zdalnej, informatyzacji i automatyzacji procesów i robią to dobrze. To właśnie powód dla którego aplikacje mobilne rosną w siłę!

Kto może pracuje zdalnie. Oczywiste jest, że wiele usług i firm dzięki tej sytuacji przeżywa istny rozkwit i może to być trend, który utrzyma się długi czas. Analitycy z firmy SensorTower zrewidowali swoje wcześniejsze wnioski na temat wzrostu rynku aplikacji mobilnych na lata 2020-2024. Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia przewidują, że oczywisty wzrost dotyczący pobrań i użytkowania aplikacji na początku roku 2020 utrzyma się w dalszej perspektywie.

Aplikacje mobilne a spowolnieniem gospodarczym?

W normalnej sytuacji znaczący wzrost pobrań aplikacji mobilnych miałby bezpośrednie przełożenie na pokaźne wzrosty dochodu poszczególnych firm. Jednak obecna sytuacja jest daleka od normalności i idący kryzys gospodarczy skonsumuje sporą cześć tych wzrostów. Mimo wszystko, przewiduje się, że ilość pieniędzy jaką użytkownicy wydadzą z wykorzystaniem mikro-transakcji może się podwoić do roku 2024 co przełoży się na kwotę $171 miliardów względem „zaledwie” $85 miliardów w roku 2019.

To gdzie tu spowolnienie? Wzrost pobrań i wykorzystania aplikacji oraz idących za nimi usług będzie znacznie większy niż zakładano, ale łączny dochód ($171 miliardów) jest o $3 miliardy niższy niż zakładano przed pandemią koronawirusa. Mówimy tu o spadku o zaledwie 2%, ale zawsze. To co napawa optymizmem to fakt, że według szacunków każdy region zanotuje bardzo wysoki wzrost przychodu płynącego z mikro-transakcji i opłat za usługi. Nawet regiony, które najwolniej się rozwijają w ramach Google Play czy AppStore powinny odnotować wzrost o 80% do roku 2024 względem 2019.