Wiele się słyszy na temat bezpieczeństwa i prywatności naszych danych. Jednak nie zawsze przykładamy do tego szczególną uwagę. A skończyć się to może bardzo źle - nie tylko ze względu na wyciek informacji o nas samych, ale też na wyczyszczone konto. A tego chyba nikt nie chce.

Oszuści co rusz szukają nowych sposób na pozyskanie dostępu do kont bankowych nieświadomych ludzi. W dobie bezpiecznego, powszechnego dostępu do Internetu, urządzeń mobilnych i aplikacji wymagających dodatkowych weryfikacji dla wielu wydaje się to odległe i na zasadzie "mnie to nie dotyczy". Warto jednak się na chwilę zatrzymać i zastanowić czy z całą pewnością nie dotyczy to właśnie ciebie. Czy nie lepiej być jeden krok przed oszustami i utrudnić im robotę?

IKO to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Korzystają z niej klienci PKO BP oraz Inteligo. Użytkowników apki w wersji na Androida i iOS jest już ponad 6 milionów. Wykonali w sumie 1 miliard transakcji na łączną kwotę 274 miliardów złotych. Bank podaje, że co dwie sekundy wykonywanych jest za jej pomocą 9 płatności mobilnych w internecie, co minutę - 264 przelewy, co godzinę - 180 tysięcy logowań, codziennie - 10 milionów interakcji.

Tak duża baza użytkowników może być łakomym kąskiem dla oszustów. W nielegalny sposób chcą dostać się na konta i przejąć przechowywane na nim oszczędności. Wykorzystują do tego m.in. fałszywe wiadomości, e-maile z groźnymi załącznikami, oferty transakcji poza sklepami i portalami aukcyjnymi. Tworzą też podrobione i odpowiednio spreparowane aplikacje po które, z jakiegoś powodu, sięgają użytkownicy.

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych banków. PKO i Inteligo ostrzegają i przypominają

PKO i Inteligo przypominają, by zwracać uwagę na to, skąd pobierana i aktualizowana jest aplikacja IKO. Jeśli posiadacie iPhone'a - skorzystajcie z App Store. Jeśli jest to smartfon z Androidem, aplikację pobierzcie wyłącznie z Google Play. Korzystacie ze smartfona Huawei z Huawei Mobile Services (brak dostępu do usług Google)? Wybierzcie sklep AppGallery. Banki przypominają by uważać na internetowych oszustów, którzy w wiadomościach e-mail lub za pomocą SMS zachęcają do:

pilnego zalogowania lub podania danych logowania

zrobienia nagłej dopłaty do przesyłki, której nie kojarzysz

podania kodu BLIK

zainstalowania dodatkowego oprogramowania typu TeamViewer lub QuickSupport

Najbardziej zaawansowane metody bezpieczeństwa nie zdadzą egzaminu, jeśli sami nie będziemy się do nich stosować. Instalowanie aplikacji spoza oficjalnym sklepów, znalezione gdzieś w sieci lub przesłane drogą SMS-ową lub za pomocą e-maila, może się źle skończyć. To szybka droga do pożegnania się z oszczędnościami i zablokowanym dostępem do konta. A co zrobić, jeśli daliśmy się nabrać lub nieświadomie zainstalowaliśmy aplikację, która nie pochodzi z zaufanych źródeł? Trzeba ją natychmiast odinstalować i powiadomić bank. Kontakt z bankiem to najszybsze i najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji, która wydaje się nietypowa, podejrzana lub wzbudza zaniepokojenie.

Warto też pamiętać o zmianach, jakie zachodzą w aplikacji IKO. Już w najbliższym czasie banki PKO i Inteligo będą wymagały od klientów włączenia mobilnej autoryzacji - bez tego nie będzie można wykonywać transakcji.