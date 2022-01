IKO bez zgody na włączenie mobilnej autoryzacji tylko w trybie pasywnym

PKO Bank Polski wystosował wczoraj dość enigmatycznie brzmiący komunikat, ale możemy z niego wyczytać, iż bank będzie chciał teraz przekonywać swoich klientów do korzystania z mobilnej autoryzacji dyspozycji, w miejsce kodów SMS czy z kart zdrapek.

W miejsce autoryzacji kodami SMS lub z kart zdrapek, bank zaproponuje wkrótce wszystkim klientom, którzy zdecydują się na instalację i aktywację aplikacji mobilnej IKO włączenie autoryzacji mobilnej.

Jeśli klient wyrazi na to zgodę i z jakiś przyczyn zmieni później tę metodę w oddziale banku na autoryzację kodami SMS lub z karty zdrapki, bank będzie mógł automatycznie przełączyć ją w aplikacji klienta na mobilną autoryzację.

W przypadku, gdy dany klient nie wyrazi od razu zgody na włączenie mobilnej autoryzacji, będzie mógł korzystać z aplikacji IKO tylko w trybie pasywnym.

W takiej formie aplikacja IKO wyświetla informacje o kontach i innych produktach w PKO Banku Polskim (Inteligo), ale nie można wykonywać żadnych operacji.

Co z klientami, którzy już korzystają z aplikacji mobilnej IKO? Dla nich na ten czas nic się nie zmieni - nadal będą mogli w banku zmieniać autoryzację z mobilnej na kody SMS lub kartę oraz w drugą stronę w serwisie transakcyjnym oraz w aplikacji IKO.

Jednak okresowo, będzie im się pojawiał komunikat o włączeniu autoryzacji mobilnej. Po jej włączeniu, podobnie jak w przypadku nowych użytkowników IKO, jednocześnie wyrazimy zgodę na automatyczne przełączenie jej przez bank w przyszłości.

To dobry ruch ze strony PKO Banku Polskiego, mobilna autoryzacja transakcji jest dużo bezpieczniejsza od kodów SMS, która to często była i nadal jest wykorzystywana do ataków na duplikat kary SIM i dowód kolekcjonerski. Mam nadzieję, że pozostałe banki również pójdą w tym samym kierunku w najbliższym czasie.

Cieszy też, że PKO Bank Polski nie zdecydował się tu na siłowe rozwiązanie dla obecnych klientów, te zaproponowane powyżej spowoduje przejście z czasem w sposób naturalny do nowej metody przez większość mobilnych klientów.

Źródło: PKO Bank Polski.