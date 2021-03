Quizwanie – skasowane konta premium

Na początek jednak zatrzymajmy się przy grze Quizwanie, bo to ciekawy wątek w kontekście tego, jak nie powinno się zmieniać modelu płatności w grach. Wcześniej w tej grze, aby wyłączyć reklamy trzeba było wykupić konto premium na zawsze – jednorazowa opłata (z tego co pamiętam to około 12 zł).

Gra się rozwinęła, zdobyła ogromną popularność i to zrozumiałe, że twórcy gry chcieli zapewnić sobie stałe źródło dochodu z niej. Zdecydowali się więc niedawno na przejście na model subskrypcyjny i płatność co miesiąc za konto premium w wysokości 22,99 zł.

W tym celu skasowali ze sklepów grę Quziwanie – można ją jeszcze uruchomić, ale aby zagrać trzeba pobrać nową grę – Nowe Quizwanie. Co prawda konta ze statystkami czy z listą znajomych zostały przeniesione do nowej gry, ale po kontach premium nie zostało śladu. Tak więc ci użytkownicy, którzy wcześniej zapłacili za wersję bez reklam, czym przyczynili się przecież do rozwoju gry, teraz muszą przy każdej rozgrywce zmagać się z nimi lub płacić co miesiąc.

Żadnej gratyfikacji czy bonusu – potraktowani zostali jak nowi użytkownicy. Zrozumiałe więc, że spotkało się to z niezbyt przychylnymi opiniami w sklepach mobilnych, na które twórcy gry odpowiadają utartą formułką typu „kopiuj-wklej”.

Nadmienię, że reklamy są tu bardzo uciążliwe, do tego sporo botów, oczekiwanie na ruchy przeciwników przeciąga się w nieskończoność, przez co nie można ukończyć większości rozgrywek. Postanowiłem więc poszukać alternatywy.

QuizzLand – świetna gra typu quiz na Androida i iOS

QuizzLand to świetna alternatywa dla Quizwania – bez czekania na innych graczy, reklamy wyświetlają się tylko przy błędnych odpowiedziach (rewelacyjny model!). Do tego gra się uczy na użytkownikach – im lepiej im idzie, tym trudniejsze wyświetla pytania. Brak powtarzających się pytań, ładnie i przejrzyście wygląda. Ponadto świetnie dopracowany interfejs i bez zbędnych wodotrysków sprawia, że rozrywka w postaci rozwiązywania quizów jest po prostu przyjemna.

Jako, że podaję tę grę jako alternatywę do Quizwanie powiem od razu, iż w niedługim czasie twórcy gry QuizzLand udostępnią możliwość zmierzenia się z innymi graczami. Tym czasem można poćwiczyć swoją wiedzę samodzielnie w indywidualnej rozgrywce i mierzyć się z innymi w rankingu dziennym, tygodniowym i ogólnym w Polsce i na świecie.