Najlepsze aplikacje do nawigacji dla rolników

W tym artykule przyjrzymy się 4 ciekawym aplikacjom do nawigacji dla rolników. Każda z nich wnosząca unikalne funkcje i rozwiązania, które wspomagają codzienną pracę właścicieli gospodarstw. Od systemów GPS po narzędzia do zarządzania polami, te aplikacje stanowią nieocenioną pomoc dla współczesnych rolników.

AgriBus-NAVI

AgriBus-NAVI to wszechstronna aplikacja nawigacyjna GPS/GNSS, stworzona z myślą o rolnikach na całym świecie. Powstała z myślą o oszczędzaniu kosztów i zwiększaniu wydajności. Platforma umożliwia rolnikom prowadzenie prac w sposób precyzyjny i równomierny. Pozwala na monitorowanie i kierowanie pracą rolniczą w czasie rzeczywistym. Jeden rzut oka pozwoli sprawdzić, czy nawóz lub chemikalia są równomiernie rozprowadzone, co skutecznie poprawi efektywność pracy. Współpraca z zewnętrznymi urządzeniami GPS pozwala na uzyskanie jeszcze dokładniejszych informacji o pozycji. Integracja z urządzeniami takimi jak AgriBus-GMiniR lub AgriBus-AutoSteer pozwala dodatkowo rozszerzyć możliwości współpracy z nowymi technologiami. Podstawowe funkcje aplikacji są dostępne bezpłatnie, obejmują m.in. płynną nawigację, tworzenie pól i ustalanie linii prowadzących. Wersja płatna oferuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak wyświetlanie informacji o różnicy wysokości, korzystanie z chmury AgriBus-Web, czy nawigacja po krzywej, co zapewnia jeszcze większą elastyczność i precyzję.

GPS Fields Area Measure

GPS Fields Area Measure to łatwa w obsłudze aplikacja do zarządzania obszarami, odległościami i obwodami pól. Twórcy skupili się tu na prostocie i użyteczności, co zostało docenione przez użytkowników, którzy pobrali ten tytuł już ponad 10 milionów razy. Korzystanie z tego narzędzia usprawnia proces wykonywania pomiarów pól, oznaczania istotnych punktów i łatwego udostępniania map zespołowi. Wszechstronność aplikacji sprawia, że jest idealna zarówno dla indywidualnych rolników jak większych przedsięwzięć rolniczych opartych na współpracy wielu osób.

Nawigator polowy

Nawigator Polowy to najpopularniejsza aplikacja do jazdy równoległej na polach. Dostępna bez konieczności inwestowania w kosztowne urządzenia, umożliwia rolnikom i gospodarstwom wykonywanie precyzyjnych pomiarów natychmiast po zainstalowaniu aplikacji. Narzędzie pozwala na prowadzenie równoległych linii podczas jazdy w terenie, gwarantując precyzję podczas wykonywanych prac rolniczych. Dodatkowo aplikacja integruje się z Mapami Google i z widokiem satelitarnym, umożliwiając planowanie i monitorowanie działań rolniczych w oparciu o rzeczywiste obrazy, co wspiera rolników w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących obszarów uprawnych. Funkcja kreatora pól wspierana przez GPS to kolejne udogodnienie, ułatwiające planowanie na obszarach uprawnych. Aplikacja umożliwia też import i eksport danych, stanowiąc istotny element współpracy i planowania działań rolniczych poprzez importowanie planów pól z różnych plików oraz eksportowanie danych w plikach *.kml.

Mobilna ARiMR

Na koniec coś, co tylko pośrednio wiąże się z nawigacjami, ale na pewno może się przydać. Mobilna ARiMR to aplikacja dla rolników, którzy składają wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [ARiMR]. Dla tych, którzy chcą skrócić czas rozpatrywania swoich spraw, ta aplikacja staje się niezbędnym narzędziem. Jednym z kluczowych elementów narzędzia jest możliwość przesyłania geotagowanych zdjęć działek lub dokumentów, które są istotne dla konkretnej sprawy. Dzięki tej formie komunikacji rolnicy mogą skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie swoich wniosków, jednocześnie dostarczając precyzyjnych informacji na temat swojej ziemi.