IoT Space Challenge with ESA: uczestnicy tego programu zmienią świat

Podczas selekcji firm do projektu hubraum poszukiwano kreatywnych pomysłów łączących dane z satelitarnych obserwacji Ziemi z technologiami IoT działającymi na powierzchni. W tych obszarach ekspertyzę i doświadczenie wnosiły dwa kluczowe podmioty wspierające inicjatywę: Deutsche Telekom i ESA. Szczególną uwagę zwracano na projekty dotychczas skupiające się tylko na jednym z tych obszarów (czyli albo IoT, albo obserwacje Ziemi), które dzięki integracji z drugim obszarem miałyby szansę osiągnąć unikalne korzyści.

hubraum w ciągu swojej działalności zainicjował wiele interesujących projektów, lecz „IoT Space Challenge with ESA" wyróżnia się w szczególny sposób. Po pierwsze, ESA cieszy się niepodważalnym autorytetem w świecie nauki jako międzynarodowa organizacja zrzeszająca ekspertów światowej klasy. Dzięki nim na bieżąco powstają imponujące rozwiązania w obszarze eksploracji kosmicznej oraz innowacyjne zastosowania osiągnięć naukowych w nowych technologiach. Po drugie, liczne firmy uczestniczące w tym programie mają szansę przedstawić propozycje, które odgrywają kluczową rolę w kwestii komfortu naszego życia i jego bezpieczeństwa. Program ten umożliwia im w pełni wykorzystanie ich potencjału.

Ponieważ ta inicjatywa koncentruje się na prototypowaniu, zbudowaniu co najmniej rozwiązania demonstracyjnego oraz sprawdzeniu perspektyw komercyjnej współpracy z Telekomem, od zgłaszających się firm oczekiwano pewnej dojrzałości organizacyjnej. Dodatkowo, od samego początku każdy zespołów ma wsparcie dedykowanych mentorów z obszaru rozwoju biznesu i technologii.

Uczestnicy programu IoT Space Challenge with ESA

Solispect:

Startup Soilspect zajmuje się automatyzacją pomiaru wskaźników osiadania podłoża stosowanych w dużych projektach budowlanych do monitorowania ich deformacji. Zespół Soilspect opracował produkt, który automatycznie monitoruje osiadanie gruntów za pomocą technologii GNSS. Ich urządzenia są umieszczane na placach budowy i dzięki nim klienci mogą zobaczyć zebrane dane dotyczące osiadania na specjalnym panelu nawigacyjnym. Rozwiązanie to jest tańsze, bardziej przejrzyste i łatwiejsze w użyciu niż obecnie stosowane metody pomiarowe. Pomysł narodził się w Niderlandach i odpowiadał na lokalne potrzeby kraju, który w ogromnej części znajduje się na terenach tuż poniżej lub tuż powyżej poziomu morza. Ale to rozwiązanie ma ogromny potencjał także w monitorowaniu stabilności i osuwania zboczy górskich – w dobie gwałtownych zmian klimatycznych niezwykle istotnym, także w Polsce. Celem Soilspect jest zaoferowanie w pełni zautomatyzowanej usługi z naciskiem na zadowolenie klienta, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w porównaniu z obecnymi metodami.

World From Space:

World From Space proponuje rozwiązania dla precyzyjnego rolnictwa: dzięki monitorowaniu upraw za pomocą satelitów, firma chce przyczynić się do tego, aby uprawy były większe i zdrowsze, a użycie środków ochrony roślin – które nie są obojętne dla środowiska – mniejsze. Czescy uczestnicy programu zamierzają oferować swój produkt przedsiębiorstwom rozwijającym systemy zarządzania uprawami oraz tym, które oferują już gotowe oprogramowanie skupione wokół tematu rolnictwa. Rozwiązanie startupu: DynaCrop wskazuje, w jakich okienkach czasowych warto wykonywać określone prace na uprawach, gdzie należy używać określonych środków, a także analizuje mapy pól uprawnych dając dostęp do rzetelnych informacji o ich stanie.

PlanetWatch:

PlanetWatch to francuski startup, którego głównym celem jest budowa globalnej sieci monitorowania jakości powietrza. Wykorzystują zaawansowaną technologię blockchain Algorand do stworzenia rejestru, który gromadzi i udostępnia dane na temat jakości powietrza na całym świecie. W ramach swojej działalności PlanetWatch zainstalował już ponad 100 czujników w miastach włoskich, takich jak Mediolan i Taranto. Startup tworzy swoją globalną sieć monitoringu jakości powietrza poprzez połączenie lokalnych sieci partnerskich związanych z poszczególnymi miastami oraz angażowanie właścicieli indywidualnych czujników powietrza do wspólnoty globalnej. Dzięki temu podejściu PlanetWatch może gromadzić dane z różnych źródeł, tworząc kompleksowy obraz jakości powietrza na całym świecie.

SkyFora:

Ten projekt pokazuje, jak zaskakująco można wykorzystać odbiorniki GNSS znajdujące się na stacjach bazowych sieci komórkowej. Skyfora udowadnia, że badając bieżące parametry sygnałów odbieranych z satelitów można wnioskować o wilgotności (więc i zachmurzeniu) w wyższych partiach atmosfery oraz wykrywać lokalne opady atmosferyczne – w ten sposób stacja bazowa staje się także stacją pogodową, umożliwiając tworzenie bardziej precyzyjnych i aktualnych map pogodowych. Ale to nie koniec – wieże bardzo często łączą się z siecią szkieletową przez łącza mikrofalowe – informacje o jakości takiego łącza to również możliwe źródło dokładnych danych o opadach i wilgotności. Co jeszcze bardziej zaskakujące – dokładnie takie scenariusze są rozważane przez organizacje standaryzacyjne jako element koncepcji „Network as a Sensor” w przyszłych sieciach 6G.

eOdyn:

Startup eOdyn zajmuje się rozwiązywaniem problemu dotychczas nieznanych i niebezpiecznych prądów morskich w branży wydobywania ropy i gazu na morzu. Ich rozwiązanie, znane jako Omni-Situ, opiera się na wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego do analizy tras statków i pomiaru prądów na powierzchni oceanu. Dzięki temu eOdyn dostarcza dokładne i aktualne informacje o prądach oceanicznych, które są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. Ich usługa zapewnia dogłębną znajomość aktualnej sytuacji, co stanowi podstawę do planowania dalszych działań wydobywczych. Pozwala to podnosić bezpieczeństwo i efektywność kosztową w branży, która stale się rozwija i działa w coraz bardziej wymagających warunkach.

AstroTectonic:

AstroTectonic to polski startup, który skupia się na rozwoju zaawansowanych systemów przewidywania trzęsień ziemi. Ich celem jest przeprowadzenie rewolucji w tej dziedzinie, wykorzystując innowacyjne rozwiązania oparte na detektorach promieni kosmicznych i zaawansowanym oprogramowaniu. Współpracując z renomowanymi uniwersytetami i instytutami naukowymi, AstroTectonic opracował system ostrzegania i przygotowania do trzęsień ziemi (Alert System), który oferuje globalne pokrycie i niezrównane możliwości. Rozwiązanie oparte jest na sztucznej inteligencji i obejmuje kilka podprojektów, które mają na celu skuteczną identyfikację i monitorowanie potencjalnych trzęsień ziemi. Dzięki temu startupowi Polska ma szansę odegrać istotną rolę w rozwoju nowoczesnych technologii sejsmicznych i poprawić bezpieczeństwo ludzi na całym świecie.

IoT Space Challenge with ESA – co zyskują uczestnicy programu?

Jedną z największych korzyści dla uczestników programu jest dedykowany mentor biznesowy Deutsche Telekom, który skupia się na rozwoju konkretnego projektu. Kolejną istotną korzyścią dla uczestników jest dostęp do szerokiego grona ekspertów technicznych po stronie Deutsche Telekom. hubraum jako część Deutsche Telekom pozwala dotrzeć do naprawdę utalentowanych specjalistów - każdy z nich udostępnia swoje bogate zasoby wiedzy i doświadczenia oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Uczestnicy uzyskują doradztwo w zakresie projektowania urządzeń IoT i technologii transmisji danych i dostęp do platform obliczeniowych (przewarzanie dużych ilości specjalistycznych danych nie jest trywialną sprawą). Ważny jest też dostęp do ekspertów ESA, danych obserwacyjnych Ziemi oraz narzędzi analitycznych – co jest konieczne w rozwoju projektów. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wsparcie finansowe, które pozwoli pokryć koszty prac rozwojowych.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników!

Obecnie trwa faza budowy rozwiązań demonstracyjnych, które zostaną zaprezentowane 31 października w siedzibie głównej ESA w Paryżu.

Jednocześnie przedstawiciele startupów odbywają regularne konsultacje, prowadzą zaawansowane dyskusje techniczne, a mentorzy biznesowi planują kolejne etapy dla każdego z projektów. Dzięki współpracy z Telekomem niektóre zespoły już prezentują swoje innowacje kluczowym klientom operatora.

Program stanowi nieocenione wsparcie dla startupów, ale nie tylko. Służy również jako katalizator innowacji i postępu technologicznego. Uczestnicząc w IoT Space Challenge with ESA, firmy mają możliwość nie tylko realizowania swoich idei, ale też przyczyniania się do rozwoju sektora IoT i nadania kierunku, w jakim będą zmierzać przyszłe technologie, w tym te kosmiczne. Dzięki współpracy, wsparciu mentorskiemu i dostępowi do zasobów, program ten staje się istotnym czynnikiem napędzającym inicjatywy skupiające się na zaawansowanym zastosowaniu technologii komunikacyjnych w projektach łączących kosmos z domeną IoT. Z pełnym przekonaniem wyrażam radość z powstania takiego projektu, zwłaszcza że w jego ramach działa także polski reprezentant. Niemniej jednak, serdecznie kibicuję każdemu z uczestników!

