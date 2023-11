Aplikacja zdiagnozuje Twojego pupila. Polacy mają ją jako pierwsi

Każdy, kto ma w domu zwierzaka chce, żeby ten cieszył się dobrym zdrowiem. Niestety, nie wszystkim jest to dane i co jakiś czas trzeba zabrać go do weterynarza. Oczywiście - taka podróż jest bardzo stresująca, a sama wizyta u lekarza - zazwyczaj nieprzyjemna. Niestety, często stres związany z transportem jest niezbędny, żeby dowiedzieć się, co dzieje się naszemu pupilowi.

Stres dotyka jednak nie tylko zwierząt. W końcu właściciele także często niepokoją się odnośnie tego, co dzieje się zwierzakowi, szczególnie, kiedy nie wiedzą, w jaki sposób powinni zareagować na pojawiające się symptomy. Teraz jednak pojawia się rozwiązanie, które może pomóc właścicielom zwierząt na całym świecie.

VetApp - twój wirtualny weterynarz

VetApp to polski projekt, który został właśnie zaprezentowany na konferencji Web Summit w Portugalii. Jest to narzędzie webowe, którego celem jest postawienie trafnej pre-diagnozy naszego zwierzaka w oparciu o występujące symptomy. Program był szkolony na wielu realnych przypadkach chorób i dzięki wbudowanemu modułowi AI jest w stanie postawić wstępną diagnozę, wystawić rekomendację, a także - ułatwić spotkanie z odpowiednim lekarzem weterynarii.

Program ma też posłużyć jako ułatwienie w pracy weterynarza, gdzie w przypadkach niejednoznacznych może pełnić rolę wirtualnego asystenta, potwierdzając postawioną diagnozę, wskazując możliwe rozwiązania, a także - pomagać w prowadzeniu kart pacjentów. Przeprowadzone do tej pory testy potwierdzają wysoką skuteczność programu. Aplikacja jest w tym momencie wciąż na etapie testów, a startup zaprasza do współpracy wszystkich lekarzy weterynarii, którzy chcą współpracować przy projekcie.

Sam program zostanie udostępniony za darmo, a pierwszym miejscem, a Polacy będą mieli do niego dostęp jako pierwsi na świecie.

Źródło: mat. prasowe

Źródło: Depositphotos