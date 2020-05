Piękny widok na jezioro z malutką wyspą pośrodku. W tle zarysowują się szczyty łańcucha górskiego, na bliższym planie – korony iglastych drzew. Widoku dopełniają masywne chmury, pomiędzy którymi przebijają się promienie zachodzącego już słońca. Piękny widok, który który wiele osób widziałoby jako tapetę w swoim telefonie. W tym jednak wypadku zdecydowanie lepiej by było, aby w to miejsce wybrać coś innego. Wspomniany obrazek bowiem sprawia, że większość telefonów z Androidem na których się go ustawi, zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie.

Nowa tapeta zmusi was do przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych

Dziś rano o problemie poinformował Bogdan Petrovan z Android Authority, do którego dotarły głosy czytelników skarżących się na tę przypadłość. Ustawienie grafiki jako tapety sprawia, że część urządzeń z Androidem zaczyna przejawiać podobne symptomy – bootloopy i migoczący ekran sprawiają, że ciężko jest nawet odblokować telefon, nie wspominając już o wykonaniu na nim jakiejkolwiek operacji. Petrovan w ten sposób zablokował swojego Google Pixel 2, co widać na filmiku.

Usterka zdaje się dotyczyć wszystkich marek urządzeń z Androidem, ponieważ jej ofiarą padają telefony różnych producentów, jednak szczególnie podatne na nią mogą być Samsungi. Co ciekawe – nie pojawia się ona na wszystkich urządzeniach. W przypadku redaktora Android Authority – jego Mate 20 Pro działał bez zarzutu. To czy dany telefon zareaguje w pokazany powyżej sposób zależy więc od nieznanych jeszcze czynników.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Jeżeli ktoś ustawi wspomniany obraz jako tapetę i jego smartfon zacznie zachowywać się w ten sposób – niestety nie mam dobrych wieści. Problemu nie rozwiązuje bowiem restart urządzenia czy też jego bootowanie w trybie bezpiecznym. Jedyną radą na pozbycie się problemu jest przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych, co oznacza usunięcie z niego wszystkich danych. Jeżeli więc ktoś nieświadomie ustawił taką tapetę na swoim podstawowym telefonie – może mieć poważny problem.

Czemu tapeta sprawia, że telefony zachowują się w ten sposób?

Nie wiadomo dokładnie, co powoduje usterkę, jednak część osób twierdzi, że istnieje kilka wskazówek odnośnie tego, co czyni obrazek niebezpiecznym. Przede wszystkim, żeby spowodował on taką reakcję urządzenia, musi być zapisany w formacie JFIF (JPEG File Interchange Format) przez co Android może mieć problemy z jego przetworzeniem. Druga wskazówka dotyczy schematu kolorów w obrazie, który może powodować problemy z używanym w Androidzie silnikiem graficznym Google Skia. Sprawę podobno rozwiązuje przekonwertowanie obrazu do sRGB. Z racji na potencjalne konsekwencje nie radziłbym jednak eksperymentować z tą grafiką. Jeżeli bardzo chcecie ustawić sobie ją jako tapetę – poczekajcie aż Google ustosunkuje się do problemu.

Wychodzi więc na to, że Android ma swój odpowiednik znaku zawieszającego iOS. Tutaj co prawda nie jest to tak proste jak w systemie od Apple, ale i tak może stać się narzędziem do bardzo perfidnych (i niestety brzemiennych w konsekwencje) żartów.