Android – przemiana od brzydkiego kaczątka

Z Androidem mam do czynienia na co dzień już od wielu lat i w zasadzie towarzyszy mi od wersji 2.3 Gingerbread. Na przestrzeni tego czasu byłem świadkiem wielu zmian oraz nowości. Szczerze mówiąc, był to świetny okres dla ekosystemu Google, w którym Amerykanie doprowadzili swoje oprogramowanie do stabilnego działania, co na początku wcale nie było takie oczywiste.

Sam Android to najpopularniejsza platforma na urządzeniach mobilnych i na pewno szybko to się nie zmieni. Mnogość dostępnych aplikacji, open-sourcowy charakter i zaufanie klientów – taka lista cech powoduje, że cały czas ten system zyskuje. Co jednak szczególnie pomogło Googlowi w poprawie ich OS-a?

Usługi Google Play i łatki bezpieczeństwa

Niewątpliwie ważnym elementem dbania o aktualizacje kluczowych elementów systemu oraz aplikacji było przeniesienie części serwisów do Usług Google Play. Ich updatowanie wzięło na siebie Google i mimo że na początku była to kosmetyczna zmiana, to z czasem zaczęła realnie przynosić korzyści w postaci możliwości dostarczania poprawek bezpieczeństwa do systemowych aplikacji.

Kolejny temat to udostępnianie łatek bezpieczeństwa. Miesięczny cykl wydawniczy nie przyjął się u każdego producenta, w dodatku nie obyło się tu bez wpadek. Okazało się, że nie zawsze firmy przygotowywały nowe updaty, a jedynie aktualizowały daty stworzenia w softwarze. Sprytne. Widać jednak, że łatki bezpieczeństwa w miarę się przyjęły i producenci starają się poważnie podchodzić do tematu.

W końcu troska o aktualizacje

Project Treble został wdrożony obowiązkowo od Androida 8 Oreo. O ile początkowo podchodziłem krytycznie do tego pomysłu i nie byłem przekonany do niego, o tyle teraz widać, że rzeczywiście więcej urządzeń doczekało się nowej wersji systemu i sam proces wygląda na szybszy.

Wśród producentów szczególne słowa pochwały należą się OnePlusowi, Nokii i Xiaomi, którzy sumiennie dostarczają updaty i poprawki do swoich modeli, niezależnie od ich ceny.

Pozostali producenci cały czas robią to wolno, ale wreszcie kupowanie flagowca oznacza co najmniej dwuletnie wsparcie, a nie wyłącznie jedną dużą aktualizację. Naprawdę musiało minąć tak wiele czasu?

Koniec z lagami i błędami

To już niewątpliwie rzecz subiektywna. Mimo wszystko w czasach Androida 2 zdarzały się cuda w stylu niedziałających aplikacji Telefon czy Zegar, a w wielu miejscach telefon potrafił się zmrozić. Do tego spory wpływ na takie sytuacje miały nakładki producentów. Szczególnie wspomnienie starego Touchwiza może być bolesne…

Obecnie stabilność Androida nie pozostawia nic do życzenia. Oprogramowanie działa bez zastrzeżeń i czuć, że całość jest solidna, dopracowana, a producenci potrafią dostarczyć od siebie porządne nakładki. W przeszłości naprawdę różnie z tym bywało i najczęściej wyglądało to na usilne tworzenie czegoś swojego.

W końcu Android stał się dojrzały

Można śmiało powiedzieć, że w 2019 roku Android stał się w pełni dojrzały. Moim zdaniem wersja 9 wprowadziła dużo poprawek już w domyślnej wersji i pokazała, że pewne decyzje Google sprzed lat miały sens i działają. Widać zresztą, że nie ma tu mowy o niestabilnym, niedopracowanym oprogramowaniu. Całość działa sprawnie. Do tego możemy już mówić o dostępności aktualizacji, co w przeszłości w ogóle nie było oczywiste.

Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Google będzie dodawał do Pixeli paczki poprawek raz na kwartał i nie zdziwię się, jeżeli podobny cykl wydawniczy przejmie część firm, jak OnePlus czy Nokia. Nawet poziom aplikacji stoi już na dobrym poziomie. O ile kiedyś byłem w stanie zrozumieć mówienie o dopracowaniu iOS i jego wyższości nad Androidem, o tyle teraz sytuacja wygląda raczej na zupełnie inną.

Co sądzicie o obecnym Androidzie? Czy spełnia Wasze oczekiwania?