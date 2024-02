Android Auto: oto jak działa rewolucyjna funkcja. To ona ułatwi życie kierowcom

Sporo ostatnio narzekania w obrębie Google na tamtejszego asystenta. Firma rakiem wycofuje się ze wspierania części dostępnych od lat poleceń, a wiele z opcji przerzuca na barki ich nowego projektu Gemini. Android Auto jednak stale się rozwija i to właśnie ono w pierwszej kolejności ma doczekać się rewolucyjnej funkcji, która pozwoli w mig nadrobić długie wiadomości i grupowe czaty, w które nie mamy jak się wczytać prowadząc samochód.

Podsumowanie wiadomości w Android Auto. Aktywuj i ciesz się wygodą

Jak informuje serwis 9to5Google, w ustawieniach użytkowników platformy Android Auto którzy doczekali się już wsparcia dla nowej funkcji, w ustawieniach pojawić ma się zupełnie nowa opcja. Poza automatycznym odtwarzaniem wiadomości w formie głosowej, odtwarzania dźwięku ich otrzymania, czekać tam na nas również będzie jeszcze jedna pozycja związana z automatycznym odtwarzaniem podsumowań stworzonych przez sztuczną inteligencję. Inną ścieżką jej aktywacji jest po prostu wyrażenie zgody na korzystanie z nowej funkcji gdy ta zostanie dodana do naszego Android Auto po aktualizacji.

Źródło: https://9to5google.com/2024/02/19/android-auto-ai-message-summaries/

Jak działa podsumowywanie wiadomości w Android Auto?

Jak wynika z oficjalnych dokumentów, Asystent Google na platformie Android Auto będzie mógł podsumować "jedną długa wiadomość lub wiele wiadomości od tego samego nadawcy czy grupy". Czym zatem jest "długa wiadomość"? Z przyjętej definicji wynikać by miało, że na takowe ma składać się więcej niż 40 słów. W przeciwnym wypadku — Asystent po prostu przeczyta je w całości.

Google pokusiło się też na przykłady, gdzie w podglądzie pierwszej wiadomości widzimy — poza nadawcą — początek, który zaczyna się słowami:

Jeżeli chodzi o dzisiejszą kolację, myślałam...

— a całość zostaje streszczona i podsumowana w słowach:

Brianna pyta, czy jeśli uda wam się spotkać na kolację, tajskie jedzenie będzie ci pasować.

Źródło: https://9to5google.com/2024/02/19/android-auto-ai-message-summaries/

Idealne w swojej prostocie. Krótkie formy, by nie rozpraszać kierowców

Jak widać — to taka mała (ba, a nawet krótka!) rzecz, a cieszy. Jak to na początku — błędy będą się zdarzały i pewnie będą one dość kuriozalne / zabawne. Wierzę jednak że wraz z rozwojem usługi, będzie ich coraz mniej, a funkcja ta faktycznie stanie się czymś, z czego wielu kierowców będzie korzystać na co dzień.

Mówiąc jednak o takim "sczytywaniu" naszych treści pojawia się jak zwykle obawa o bezpieczeństwo i prywatność. Google zapewnia, że Asystent nie będzie zapisywał żadnych przeczytanych w ten sposób informacji i nie będą one wykorzystywane do trenowania ich modelu językowego. Analogicznie zresztą do tego, jak sprawy mają się w przypadku Wiadomości Google i tamtejszego wsparcia "Magic Compose".