Masz starego Androida? Wkrótce nie skorzystasz z Android Auto

Google regularnie odcina stare wersje systemu od kolejnych aplikacji. Trudno się dziwić, bowiem dbanie o wsparcie dla urządzeń które najzwyczajniej w świecie są już przestarzałe... nikomu tak naprawdę się nie opłaca. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że użytkownicy systemu Android Nougat stracą dostęp do wielu popularnych aplikacji — w tym chociażby przeglądarki Google Chrome czy Kalendarza Google. Teraz, jeszcze nieoficjalnie, mówi się, że podobny los spotka także Android Auto.

Źródło: Depositphotos

Android Auto porzuci Android Nougat. Aplikacja podziała wyłącznie na nowszych wersjach systemu

Jak wynika z analizy najnowszej wersji aplikacji Android Auto przeprowadzonej przez redakcję 9to5Google, w kodzie znalazły się informacje sugerujące, że najstarszą wspieraną wersją systemu przez oprogramowanie będzie Android Oreo.

<string name=”phone_os_deprecation_notification_title”>Update Android</string> <string name=”phone_os_deprecation_notification_content”>To keep using Android Auto, update your phone to the latest version of Android</string>

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy porzucone zostanie wsparcie dla Android Nougat. Wiadomo jednak, że jego dni są policzone i jeżeli są wśród was użytkownicy Android Auto mający wciąż smartfono z systemem debiutującym w 2016 roku, to czas najwyższy pomyśleć o przesiadce na coś nowszego.

Faktycznie zabawnym jednak jest treść komunikatu, zachęcająca do aktualizacji systemu. Cóż, to Android — można zatem założyć że lwia część użytkowników już dawno by to zrobiła, gdyby tylko miała taką możliwość. Jak to jednak jednak zwykło być z aktualizacjami Androida — wszyscy wiemy. Nawet najdroższe urządzenia nie dostawały czasem dwóch wersji systemu, o tych z niższej póki nawet nie wspominając. Na szczęście to rzecz, która się zmienia i wszystko zmierza w dużo lepszym kierunku. Lwia część producentów zaczyna obiecywać już co najmniej trzy lata wsparcia, czyli trzy kolejne wersje Androida.