Wkrótce będzie możliwe zdalne usuwanie aplikacji z Androida

Zdalna instalacja aplikacji na smartfonach z Androidem dostępna jest już od wielu lat. Do tej pory Google udostępniło jednak funkcji zdalnego ich usuwania, choć takie możliwości samo od dawna posiada. Ma się to jednak niedługo zmienić.

Zdalne usuwanie aplikacji w Androidzie

Jeśli korzystacie z wielu urządzeń z Androidem, przykładowo nie tylko ze smartfonów ale również chociażby z telewizora, to pewnie dobrze znacie funkcję w Sklepie Play, która pozwala zdalnie instalować aplikacje. Jest to możliwe dzięki powiadomieniom "push", które aplikacja sklepu może wysyłać do systemu. W ten sposób Google zrealizowało właśnie funkcje zdalnej instalacji dostępna od dobrych kilku lat. Mało kto jednak wie, że gigant może też nam zdalnie aplikacje usuwać. Robi to zazwyczaj jeśli zostanie potwierdzone, że dana aplikacja jest szkodliwa, np. zawiera jakiegoś wirusa. W takich sytuacjach wysyłane jest powiadomienie do wszystkich smartfonów z usługami Google, które wymusza usunięcie danej aplikacji.

Wygląda na to, że wkrótce taką opcję otrzymają również użytkownicy. Nie chodzi tutaj o usuwanie szkodliwych aplikacji, ale o możliwość odinstalowania dowolnej aplikacji z urządzeń połączonych z naszym kontem. Jak opisuje to blog TheSpAndroid funkcja ta została zaimplementowana w Sklepie Play w wersji 38.8, co może świadczyć o tym, że zostanie wkrótce oficjalnie przedstawiona. Możliwość zdalnego usunięcia aplikacji nie będzie jednak tak prosta jak ich instalacja. Nie będziemy tego robić z poziomu strony aplikacji w sklepie, a z menu Ustawienia -> Zarządzaj aplikcjami i urządzeniami w Sklepie Play. Ma to wyglądać tak jak na poniższych obrazkach.

To właśnie w tych ustawieniach po przejściu do zakładki "Zarządzaj" będziemy mieli możliwość przejrzenia wszystkich aplikacji powiązanych z naszym kontem Google, a w rezultacie również możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia. I będzie to możliwe nie tylko na danym urządzeniu, z którego akurat korzystamy, ale również zdalnie, na dowolnym innym, na którym skonfigurowane jest nasze konto Google. Nie spodziewam się aby była to często wykorzystywana funkcja, ale czasami zapewne się przyda. Szczególnie jeśli mowa zarządzamy np. aplikacjami do jakich dostęp mają nasze dzieci.

źródło: TheSpAndroid