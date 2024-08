Pierwsze zapowiedzi systemu Android 15 nadeszły wiosną. Na premierę jednak czekamy dłużej, niż wielu by sobie to wymarzyło. Google bardzo spieszyło się z premierą smartfonów Pixel 9 i Pixel 9 Pro — prawdopodobnie chcąc zdążyć przed premierą iPhone'a 16 i iPhone 16 Pro. Udało im się, ale nowy smartfon nie dość, że nie oferuje wielu kluczowych funkcji w Polsce (a te co oferuje działają... powiedzmy: dyskusyjnie), to jeszcze wciąż czeka ma nową wersję systemu: Androida 15.

Google oficjalnie nie mówi nic na temat tego, kiedy możemy spodziewać się premiery Androida 15. Ale serwis Android Authority poinformował, bazując na dotychczasowych aktualizacjach i przebiegu beta testów, że Android 15 trafi do pierwszych użytkowników już w październiku!

Wielu miało nadzieję na to, że stale rozrastająca się rodzina smartfonów Pixel otrzyma Androida 15 jeszcze we wrześniu, ale niestety. Przy próbie aktualizacji systemu do wersji Beta Exit, użytkownicy otrzymują jednoznaczną informację, że stabilna wersja Androida 15 będzie dostępna w październiku.

Źródło: https://www.androidauthority.com/pixel-android-15-update-release-3475495/

Trudno na tę chwilę założyć w jakim okresie możemy spodziewać się wspomnianej aktualizacji - wiadomo jednak, że w pierwszej kolejności otrzymają je smartfony z linii Google Pixel. I to nie tylko te najnowsze, ale również starsze modele — od szóstki wzwyż.

Czekanie na nową wersję systemu Android dla wielu może okazać się długie i uciążliwe. Warto jednak mieć na uwadze, że to jedna z tych zmian, na którą najzwyczajniej w świecie... warto czekać. Im dłużej Google będzie dopieszczać Androida, tym lepszy produkt finalnie otrzymamy. Mniej błędów to mniej irytuacji i więcej frajdy z korzystania ze smartfona!