Andorid 13 to jeszcze odległa przyszłość, ale już teraz mamy pewne informacje odnośnie jego nowych funkcji.

Wiadomo, że jeżeli konfigurujemy nowy telefon, pierwszą rzeczą, którą ustawiamy, jest nasz rodzimy język. W końcu dobrze jest wiedzieć, co robimy i czego urządzenie może od nas potrzebować. Jednak ustawienie natywnego dla siebie języka nie zawsze jest optymalne. Jeżeli np. wykorzystujemy telefon do pracy i komunikujemy się z ludźmi z różnych krajów, fakt, że każdy ma aplikację na której wspólnie pracują w innym języku może bardziej przeszkadzać niż pomagać. Oczywiście, problem ten nie dotyczy wszystkich, ale nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której możliwość ustawienia osobnego języka dla konkretnej aplikacji, a nie tylko dla całego systemu, może okazać się przydatna. Jak się okazuje - Google ma tego świadomość i pracuje nad taką właśnie funkcją.

Android 13 pozwoli ci ustawić dowolny język dla każdej aplikacji

Jak donosi Androidauthority, gigant z Mountain View pracuje nad technologią Panlingual, która ma być zaimplementowana w kolejnej wersji Androida. Dzięki temu z poziomu systemu będziemy mogli zmienić język dla każdej aplikacji w systemie (o ile ta aplikacja oczywiście go obsługuje). Dzięki temu możemy mieć np. nasze prywatne aplikacje, jak Facebook, Messenger czy Spotify w naszym rodzimym języku, natomiast jeżeli wykorzystujemy jakiś program do pracy, jak np. Teamsy, możemy ustawić go na uniwersalny język angielski.

To pomogłoby chociażby w sytuacji, gdy coś pójdzie "nie tak" i konieczny byłby troubleshooting aplikacji - znacznie łatwiej jest wtedy porozumiewać się używając tych samych zwrotów, zamiast zastanawiać się, jak dana funkcja brzmi po angielsku bądź też - w natywnym języku współpracownika. Czy funkcja będzie rzeczywiście przydatna? Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać do premiery kolejnej inkarnacji systemu od Google, która najpewniej nastąpi na przełomie września i października przyszłego roku.

Korzystalibyście z funkcji Panlingual?

Źródło