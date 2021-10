Nie masz aktualizacji do Androida 12? Dzięki temu możesz ją mieć

Nowy Android dla użytkowników wiąże się zawsze z dwoma typami pytań. Pierwsze z nich dotyczy tego, jakie nowe funkcje trafią na ich telefon. Grupa, która zadaje sobie to pytanie jest jednak w mniejszości, a większość będzie się zastanawiała, czy w ogóle kolejny Android trafi na ich nie tak przecież stary smartfon. Lista urządzeń, które dostaną Andorida 12 to bowiem w większości smartfony z 2020 roku. Z drobnymi wyjątkami ci, którzy kupili swoje urządzenie w 2019 mogą o aktualizacji jedynie pomarzyć. Co jednak robić w sytuacji, w której mamy sprawny telefon i chcemy skorzystać z tego, co oferuje Google w najnowszej aktualizacji? Cóż, jednym z wyjść jest zwrócenie się w stronę custom ROMów.

Jakie urządzenia mogą liczyć na custom ROM Androida 12

Na stronie XDA Developers pojawiła się pierwsza w miarę kompletna lista urządzeń, dla których w sieci można znaleźć już custom ROMz Androidem 12. Trzeba jednak pamieać, żę w tak wczesnej wersji mogą one zawierać nieco błędów.

ASUS ZenFone Max Pro M1

Lenovo Z6 Pro

Moto G5S

Moto G9 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8

OnePlus 5

Realme 6 Pro

Realme C3

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20, A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi A1

Xioami Mi Note 10 Lite

POCO F1

POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro

POCO F3/Mi 11X/Redmi K40

POCO X2/Redmi K30

POCO X3

POCO X3 Pro

Redmi 5 Plus/Redmi Note 5

Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro

Redmi Note 7/7S

Redmi Note 8 and Redmi Note 8T

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max

Redmi S2/Y2

Przy wgrywaniu Androida 12 z custom ROMów trzeba jednak uważać, ponieważ dziś różni producenci mają różne podejście do rootowania telefonu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Samsung w Galaxy Z Fold 3 za pomocą oprogramowania zablokuje funkcje kamery, jeżeli użytkownik zrootuje telefon. Do tego mogą chociażby dochodzić problemy z gwarancją czy wspomniane błędy. Jest to więc zdecydowanie działanie na własne ryzyko.