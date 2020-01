Android 10 dla Galaxy S9 opóźniony. Nowa wersja systemu dotrze tam kilka miesięcy później niż planowano

Zobacz też: Masz smartfon Samsunga? Sprawdź, czy Twój otrzyma aktualizację Android 10

Aktualizacja Android 10 dla Samsung Galaxy S9 opóźniona

Harmonogram serwowania aktualizacji na Androidzie, mimo że wygląda lepiej niż jeszcze kilka lat temu, wciąż pozostaje w jakimś stopniu loterią — i są powody do narzekań. Aktualizacja systemu dla Samsung Galaxy S9 miała dotrzeć na smartfony w styczniu 2020, ale najwyraźniej obsuwy tym razem nie unikniemy. Zaktualizowany kalendarz aktualizacji koreańskiego giganta informuje, że posiadacze SGS9 Androida 10 doczekają się najwcześniej w marcu 2020. Z dobrych wiadomości są jednak takie, że użytkownicy zapisani do programu beta testów już teraz mogą sprawdzić jak najnowszy Android sprawdza się na ich urządzeniu. Jak to jednak z wersjami beta bywa, ze stabilnością działania na tym etapie może być jeszcze różnie ;-).

Tempo aktualizacji nawet na tak popularnych urządzeniach z najwyższej półki pozostawia sporo do życzenia — ale do tego już przywykliśmy. Jeżeli wiatry będą sprzyjać to w marcu SGS9 dostanie Androida 10, zaś w maju poznamy szczegóły kolejnej wersji systemu, która prawdopodobnie trafi na rynek już jesienią 2020. Czy dwuletnie flagowce Galaxy będą mogły liczyć na taką aktualizację? Czas pokaże, ale nawet jeśli — to pewnie i tak trzeba będzie na nią sporo poczekać…

