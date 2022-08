Amerykanie idą śladem Europy, koniec aut spalinowych w 2035 roku

Komisja Europejska chciałaby zakazać sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Wysłała tym samym czytelny sygnał do wszystkich producentów aut w Europie, ale do konkretnych przepisów w poszczególnych krajach droga jeszcze daleko. Amerykanie nie chcą zostać w tyle i również planują podobne zmiany.

Kalifornia prekursorem, ale inni też chcą zmian

Przepisy dotyczące sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych nie są jednolite. Każdy stan ma swoje prawo, podobnie jak w Unii Europejskiej, każdy kraj decyduje o sobie. Wygląda jednak na to, że w kwestii zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, zgodność będzie całkiem spora. Prekursorem tego ruchu jest Kalifornia, jeden z najbogatszych stanów, do niedawna jeszcze siedziba Tesli i miejsce gdzie samochody elektryczną są bardzo popularne. Wedle uchwalonych już przepisów, w Kalifornii od 2035 roku nie będzie można sprzedawać samochodów osobowych wyposażonych w silniki spalinowe.

Kalifornia jest pierwsza, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie ostatnia. Podobne przepisy planuje uchwalić przynajmniej kolejnych 15 stanów, a wiele z nich jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Mowa chociażby o stanie Waszyngton, Virginia czy Massachusetts, które mogą uchwalić prawo identyczne jak w Kalifornii. Znacznie wtedy upraszcza to ścieżkę legislacyjną, bo nie trzeba zabiegać o akceptację rządu federalnego. Trudno sobie wyobrazić aby pozostałe stany były obojętne na te przepisy więc można oczekiwać, że jest to dopiero początek sporych zmian legislacyjnych. W rezultacie amerykańscy producenci samochodów również będą musieli przystosować się do panujących realiów i pewnie w dużej mierze przestawią się na produkcję samochodów elektrycznych.

Biorąc pod uwagę obecną sytuacją w Europie i USA, wiele wskazuje na to, że czeka nas prawdopodobnie ostatnia dekada motoryzacji spalinowej. Za 10 lat większość nowo prezentowanych samochodów będzie wyposażona w silniki elektryczne oraz baterie albo ogniwa paliwowe. Oznacza to też ogromne zmiany dla branży naftowej i może być sporym czynnikiem podażowym dla cen ropy, której znaczenie będzie z każdym rokiem maleć. Pozostaje tylko pytanie, czy infrastruktura nadąży za tymi zmianami, podobnie jak dostępność taniej energii elektrycznej.

źródło: The Hill