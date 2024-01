Nowy procesor AMD Ryzen 7 8700G może konkurować z GeForce GTX 1650

AMD Ryzen 7 8700G zapowiada się intrygująco

AI, czyli sztuczna inteligencja to obecnie gorący temat, ale w komputerach z systemami Windows brakowało do tej pory procesorów z lokalnym wsparciem dla tego typu technik. Teraz się to zmieni, AMD pokazało już wcześniej mobilne układy z dedykowanym NPU, a teraz podobne procesory trafią do oferty dla komputerów stacjonarnych. W zasadzie moduł "Ryzen AI" to najważniejsze zmiana względem serii 7000, bo nadal mamy tutaj do czynienia z rdzeniami Zen 4, więc wydajnościowo nowe układy nie będą wiele lepsze niż ich poprzednicy. Topowy model Ryzen 7 8700G posiada 8 rdzeni Zen 4 z obsługą 16 wątków, taktowanie nawet 5,1 GHz oraz wbudowany układ graficzny Radeon 780M.

Słabszy model Ryzen 5 8600G to już tylko 6 rdzeni (w tym 4x Zen 4c), maksymalne taktowanie 5.0 GHz oraz układ Radeon 760M. W ofercie pojawi się też Ryzen 5 8500G z nieco słabszym GPU - Radeon 740M oraz Ryzen 3 8300G z 4 rdzeniami i Radeonem 740M. Nie będą to zapewne procesory dla graczy, ale jeśli ktoś chce zbudować niewielki, oszczędny komputer z mocnym procesorem i przyzwoitym układem graficznym, to oferta AMD wygląda bardzo obiecująco. Niewykluczone, że wbudowany układ AI zacznie być też coraz bardziej przydatny w przyszłości. Wszystkie wspomniane układy pracują na najnowszej podstawce AMD AM5.

Według AMD topowy Ryzen 7 8700G jest w stanie konkurować wydajnościowo z zestawem Core i5-13400F + GeForce GTX 1650. Co prawda mowa tu tylko o rozdzielczości 1080p i niskich detalach, ale wydajność zintegrowanego Radeona 780M i tak robi pozytywne wrażenie. W wielu, nawet nowoczesnych grach, bez większych problemów powinien pozwolić na komfortowe granie przy 60 klatkach na sekundę. Nie będzie to zapewne popularny wybór wśród graczy, ale dla tych, którzy szukają uniwersalnego PC, może to być ciekawa propozycja. Ceny nowych procesorów to odpowiednio 330 USD za 8700G, 230 USD za 8600G oraz 180 USD za 8500G.

AMD nie zapomniało o AM4

Warto też docenić AMD za fakt długiego utrzymania swoich podstawek dla procesorów. Co ciekawe pomimo, że AM5 jest już dostępne od dłuższego czasu, to w ofercie AMD pojawią się wkrótce nowe procesory dla podstawki AM4. Nie są to niestety układy bazujące na najnowszej architekturze Zen 4. Jest to bardzie uzupełnienie obecnej oferty procesorów z rodziny Ryzen 5000, gdzie pojawia się między innymi tańszy układ z 3D V-Cache - Ryzen 7 5700X3D oraz nieco wyżej taktowane układy z niższych serii. Jeśli ktoś nie chce zmieniać całej platformy, to może to być dla niego ciekawa propozycja aby niedużym kosztem poprawić wydajność swojego komputera.

Wszystkie nowe procesory trafią do sprzedaży od 31 stycznia 2024 roku.