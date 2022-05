PlayStation 5 i nowe Xboksy są na rynku już ponad półtora roku. Sporo, ale ich zakup wciaż stanowi nie lada wyzwanie. Szczególnie jeżeli zależy komuś na cenie rekomendowanej przez producenta, bez wpychanych na siłę dodatków i gadżetów. Sony w tym aspekcie idzie znacznie gorzej niż Microsoftowi (przynajmniej na polskim rynku), ale podczas robienia co tylko w ich mocy by ulepszyć dostępność urządzeń, czas najwyższy pomyśleć o przyszłości. Stworzenie konsoli nowej generacji to wieloletni proces, do którego najwyraźniej AMD już rozpoczęło przygotowania. Firma poszukuje pracowników, którzy będą pracować nad układem powstającym z myślą o nowej generacji konsol.

AMD poszukuje pracownika, który będzie pracował nad układami dla nowej generacji konsol

Wspomniane ogłoszenie wywołało całą lawinę spekulacji i plotek w sieci, ale warto pamiętać że tworzenie nowych sprzętów to proces który trwa latami. Dlatego też nikogo specjalnie nie powinno dziwić, że już teraz poszukiwany jest inżynier który będzie odpowiedzialny za rozwój nowych układów — ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów energetycznych i wydajnościowych.

Zespół odpowiedzialny za układy napędzające XBOX™, PlayStation™ i najnowsze układy graficzne z rodziny RDNA poszukuje do swojej siedziby w Markham w Kanadzie pracowników do projektu rozwoju układów następnej generacji!

Nie oznacza to jednak, że nowa generacja konsol jest tuż za rogiem. A wręcz przeciwnie! Biorąc pod uwagę to, że PlayStation 4 czekało na swojego następcę 7 lat (nie licząc odświeżonej wersji Slim i Pro, które pojawiły się po drodze), to z każdą generacją sprzęty te żyją jeszcze dłużej niż poprzednicy. Teraz jesteśmy jeszcze świadkami ogromnych problemów z produkcją oraz dostępnością trwających kolejny rok (i podobno sytuacja ma się ustatkować dopiero w 2024), dlatego nikt raczej nie będzie specjalnie zaskoczony, jeżeli PlayStation 5 i Xbox Series X/S pożyją jeszcze dłużej, a ich następcy będą musieli poczekać na debiut dłużej niż wcześniej zakładano. Niemniej takie ogłoszenia potrafią wywoływać od groma emocji,