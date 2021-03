Lepszego Kindle kupię na Allegro niż na polskim Amazonie

Jeśli Amazon.pl zapełni się ofertami polskich sprzedawców, to czym miałoby się to różnić od Allegro i wszystkich innych platform oraz sklepów, na których robimy zakupy do tej pory? To właśnie po stronie giganta powinno dojść do przemiany i stworzenia szansy dla klientów, którzy zamawiają do Polski towary z zagranicznych wersji Amazonu. Nie spodziewam się, że asortyment z całej Europy trafi z dnia na dzień do polskiego Amazonu, ale w chwili startu dostrzegam pojedyncze sygnały mające świadczyć o tym, że cokolwiek się zmienia.

Jeff Bezos – krótka historia najbogatszego człowieka świata

Owszem, niektóre towary mogę zamówić na Amazon.pl z darmową wysyłką i będę rozliczał się w złotówkach (np. artbook „The Art of Rogue One: A Star Wars Story”), ale z rodziny urządzeń Facebook Portal dostępny jest tylko Portal TV i to w dość ograniczonej liczbie. Jeśli chodzi o serię przystawek do TV od Amazonu, czyli Fire TV, to wyszukiwarka okazuje się nie być w ogóle pomocna, bo wśród wyników brakuje choćby najtańszego sticka, a górny pasek nie zawiera skrótu do dedykowanej im sekcji. Jednym słowem Fire TV wciąż pozostaje poza zasięgiem polskiego konsumenta, a szkoda, bo to jedne z lepszych urządzeń na rynku przy takim stosunku jakości do ceny.

Jest… nieźle, ale przed Amazon.pl wiele pracy