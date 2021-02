Zmiana warty w Amazonie. Jeff Bezos nie będzie już dyrektorem generalnym

Jeff Bezos to postać niezwykła w świecie technologii. Jeden z najbogatszych ludzi świata (albo najbogatszy – zależy od kwartału i kolejnych doniesień finansowych), twórca platformy Amazon.com — całą swoją karierę będący o krok (a nawet kilka) przed konkurencją. Człowiek-legenda, w końcu zbudował jedno z największych imperiów w tej branży. Przez lata stał na czele swojej firmy, ale jak poinformował w liście do pracowników — jeszcze w tym roku ma ustąpić ze stanowiska Dyrektora Generalnego. Zastąpi go tam Andy Sassy, wieloletni pracownik firmy który przez lata odpowiedzialny za rozwój Amazon Web Services. Zmiany nie oznaczają jednak, że Bezos całkowicie opuści firmę. Jeff Bezos w trzecim kwartale 2021 roku ma opuścić stanowisko Dyrektora Generalnego i zostać przewodniczącym rady nadzorczej. To pierwsza taka zmiana z jego strony — i to po ponad 25. latach działalności firmy!