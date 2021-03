Amazon.pl już dostępny. Ruszyła polska wersja sklepu – a co w niej?

O polskiej wersji sklepu Amazon plotkowało się od wielu lat. Korporacja działa na tutejszym rynku od dawna, jednak dotychczas próżno było szukać rodzimej wersji sklepu. Dzisiaj oficjalnie już działa adres amazon.pl — i nie przekierowuje nas do niemieckiego wariantu sklepu z polskim tłumaczeniem. Jest polskie logo i… uwielbiane przez Polaków metody płatności.

Polska wersja sklepu Amazon nareszcie dostępna!

Pierwsze odwiedziny amazon.pl przeniosły mnie automatycznie do niemieckiej wersji serwisu, ale kolejnym razem znalazłem się już w pachnącym świeżością, polskim, wydaniu serwisu. Wszystkie zamówienia realizowane przez Amazon, których wartość przekracza 100 zł mają darmową wysyłkę, a strona główna informuje o ponad stu milionach produktów w niskich cenach. Przeglądałem katalogi, korzystałem z wyszukiwarki i… wygląda na to, że wszystko śmiga jak należy. Na górnej belce szybko znajdziemy dział z okazjami i bestsellerami, zaś na sprzedawców czekać tam będzie odnośnik, który w mig przekieruje ich do przygotowanej specjalnie dla nich sekcji serwisu.