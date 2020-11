Bezos wzbudza kontrowersje

Właściciel Amazonu – największej firmy online świata, Blue Origin zajmującej się wynoszeniem statków na orbitę i miliarder, do którego należy jedna z najbardziej rozpoznawalnych gazet The Washington Post, niemal od początku kariery wzbudzał kontrowersje. Wprowadzona przez niego kultura w Amazon opierała się na kompletnemu oddaniu pracy, a na przestrzeni lat nagłówki gazet mówiły o niskich płacach, nieustannym nadzorze pracowników, którzy zostawali po godzinach, by utrzymać narzucane im zawrotne tempo. Gdy Amazon zapracował na swoją pozycję, firma niejako zaangażowała się w politykę – lobbowanie kongresu, by ten obniżał podatki korporacji.

Dochodziło także do konfliktów z poszczególnymi stanami, które groziły zamknięciem oddziałów firmy. Wykupienie The Washington Post również postrzegane było jako zagranie taktyczne, mające na celu opanowanie złej prasy na temat firmy. Bezos zasłaniał się miłością do drukowanego słowa. W połowie tego roku Bezos znalazł się w gronie osób przesłuchiwanych przez amerykański Kongres, a głównym tematem rozmów była kwestia informacji wykorzystywanych przez Amazon na temat klientów, ponieważ za pośrednictwem platformy sprzedają także firmy trzecie (tak zwany marketplace).