Amazon pokazuje antenę projektu Kuiper

Projekt Kuiper to żadna nowość, Amazon pracuje nad nim już od kilku lat i choć do tej pory nie wysłał na orbitę jeszcze żadnego satelity, to tej firmy z pewnością nie można lekceważyć. Wczoraj pochwalili się swoimi osiągnięciami w kwestii projektu anteny, która będzie mniejsza niż w przypadku Starlinka. SpaceX też podkreślało, że to właśnie obniżenie kosztów anteny i całego systemu odbierania sygnału na Ziemi jest najtrudniejszym zadaniem. Dzisiaj za terminal Starlink trzeba zapłacić 499 USD. Amazon nie podaje żadnych konkretnych kwot, ale firma chce aby jej dostęp do internetu był dostępny dla każdego. Antena systemu Kuiper ma tylko 30 cm średnicy i pozwoli na osiągnięcie transferów rzędu 400 Mbps. Teoretycznie to mniej niż zapowiada SpaceX (1 Gbps), ale myślę, że przy takich prędkościach nikt nie powinien narzekać.