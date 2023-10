Prime Video październik 2023 – nowości. Lista premier

Jesień to idealny czas na filmy i seriale, a skoro mamy początek miesiąca, to pora przedstawić nadchodzącą aktualizację biblioteki Amazon Prime Video, która obfitować będzie nie tylko w produkcje oryginalne, ale także tytuły na licencji i filmowe klasyki sprzed lat.

Awareness

Jedną z najciekawiej zapowiadających się propozycji na październik jest hiszpański serial Awareness, opowiadający historię młodego buntownika, wyposażonego w nadnaturalne moce. Ian potrafi tworzyć wizualne projekcje i manipulować umysłami w taki sposób, by jego ofiary widziały to, co wrzuci im do głowy. Wszytko dzięki tajemniczej substancji we krwi, która staje się celem dwóch organizacji, pragnących posiąść jego moce.

Poznajecie brodatą postać na zwiastunie? Tak, to nie kto inny jak Pedro Alonso, którego widzowie pokochali za rolę Berlina w La case de papel. Oprócz niego na ekranie pojawią się też takie osobistości jak Mardia Pedraza (Szkoła dla elity), Óscar Jaenada (Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach), czy Carlos Scholz (Toy Boy). Awareness zadebiutuje na Prime Video już 11 października.

Upload – sezon 3

Jeśli czekacie na nowy sezon serialu Upload, to mam dla Was dobrą wiadomość – pod koniec miesiąca otrzymamy 2 nowe odcinki ciepło przyjętej produkcji z pogranicza komedii i sci-fi.

W fikcyjnym świecie osadzonym w 2033 roku śmierć zostaje przezwyciężona dzięki możliwości uploadowania człowieka do wirtualnego hotelu, z zachowaniem wszelkich cech charakteru. Bohaterowie znów będą musieli zmierzyć się z moralnymi rozterkami i potencjalnymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zaawansowana technologia.

Totally Killer

Czy istnieje coś bardziej kultowego w okresie halloweenowym, niż młodzieżowy slasher z zamaskowanym zabójcą? Oczywiście, że nie, dlatego Amazon przygotował z tej okazji film Totally Killer – spodziewajcie się jednak większej dawki śmiechu, niż strachu, bo produkcja z Kiernan Shipką w roli głównej to komedia pełną gębą.

W halloweenową noc 17-letnia Jamie spotka seryjnego mordercę i na skutek dziwnych wydarzeń przenosi się w czasie do 1987 roku – jej zadaniem będzie ostrzec znajomych jej matki, którzy przed laty zostali zamordowani przez tego samego zabójcę. Film trafi do Prime Video już 6 października.

To oczywiście nie koniec nowości. Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów, które w tym miesiącu zasilą bibliotekę Amazon Prime Video.

Amazon Primę Video w październiku – lista nowości

1 października

Morbius

Carrie (1976)

Carrie (2013)

Mroki lasu

Rybka zwana Wandą

Poltergeist

Cyborg

Uciekający pociąg

Stygmaty

Pan Wypadek: wakacje zabójcy

Inwazja łowców ciał

Zaginiony w akcji

Długie pożegnanie

Ojciec Stu

Agent Game

Dziennik dla Jordana

Demaskator

Samotny wilk McQuade

5 października

Uprowadzona

Narodziny zła

6 października

Totally Killer

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe – sezon 1

9 października

Bullet Train

10 października

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe

11 października

Awareness

Wyjdź za mnie

12 października

In My Mother's Skin

Wojna żeńsko-męska

Drogi Evanie Hansenie

Egzorcyzmy siostry Ann

13 października

The Burial

Everybody Loves Diamonds – sezon 1

20 października

Silver Dollar Road

The Other Zoey

Upload: sezon 3 – pierwsze 2 z 8 odcinków

24 października

Hot Potato: The Story of the Wiggles

