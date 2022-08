Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. Choć na oficjalne zaprezentowanie rozpiski na przyszły miesiąc musimy jeszcze chwilę poczekać, tak, tradycyjnie już, billbil-kun z serwisu Dealabs, zdradza gry, w jakie będzie można zagrać w ramach abonamentu Amazon Prime na PC. A jest na co czekać. Po sierpniowej dawce gier, gdzie na liście znalazły się m.in. StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer i Family Mysteries: Poisonous Promises, wrzesień zapowiada się równie interesująco.

Prime Gaming we wrześniu. Gry, które będzie można pobrać za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime

We wrześniu w Prime Gaming pojawią się:

Assassin's Creed Origin (aktywacja przez Ubisoft Connect)

Football Manager 2022 (aktywacja przez Epic Games Store)

Middle-earth: Shadow of Mordor (Edycja Gry Roku) (aktywacja przez GOG)

The Dig (bezpośrednio od Amazon Prime Gaming)

Defend the Rook (bezpośrednio od Amazon Prime Gaming)

We. The Revolution (bezpośrednio od Amazon Prime Gaming)

Castle on the Coast (bezpośrednio od Amazon Prime Gaming)

Word of the Law: The Death Mask Collector's Edition (Legacy Games)

Warto trzymać rękę na pulsie. Gdy Amazon oficjalnie potwierdzi gry, poda też listę kolejnych DLC, jakie w ramach abonamentu pojawią się w popularnych grach online. Chodzi tu m.in. o darmowe dodatki do Fall Guys , Pokémon GO, The Elder Scrolls Online i NBA 2K22. Amazon nie zapomina też o dodatkach do Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, World of Warcraft, Destiny 2, Lost Ark, Call of Duty, World of Tanks, Apex Legends i wielu innych, który każdego miesiąca są do odebrania na stronach Prime Gaming.