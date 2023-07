Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. W tym miesiącu wciąż macie możliwość przypisania do swoich kont m.in. Cook, Serve, Delicious! 3?!, NAIRI: Tower of Shirin, Wytchwood . Usługa przyzwyczaiła nas do rozdawania tytułów, które może i nie są najlepszymi tytułami z ostatnich lat, ale wciąż oferują godziny dobrej zabawy. Tak też będzie w przyszłym miesiącu. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią się w sierpniu!

3.08

PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC - do odebrania w Epic Games Store

10.08

Farming Simulator 19 - do odebrania w Epic Games Store

- do odebrania w Epic Games Store Blade Assault - do odebrania w Amazon Games App

17.08

Star Wars: The Force Unleashed 2 - do odebrania w Amazon Games App

- do odebrania w Amazon Games App Foretales - do odebrania w Amazon Games App

- do odebrania w Amazon Games App Driftland: The Magic Revival - do odebrania w Amazon Games App

24.08

In Sound Mind - do odebrania w Amazon Games App

31.08

Summertime Madness - do odebrania w Legacy Games

A co oprócz gier? Amazon nie zapomina o graczach najpopularniejszych grach-usługach, oferujących masę płatnych przedmiotów - głównie kosmetyki. W przyszłym miesiącu nie zabraknie dodatków do Fall Guys, Dead By Daylight, PUBG: BATTLEGROUNDS, Teamfight Tactics, League of Legends, Hearthstone. Dla fanów Call of Duty: Warzone przygotowano Szczurzy pakiet Word Series zawierający m.in. Serową skórkę operatora Reyesa, Pikantne klopsiki (plan broni Raal MG LMG), Serek (plan broni Vel 46 SMG), naklejkę "Jesteś Szczurem", wizytówkę "Pasuje do ducha", ekran ładowania "Szczurzy pakiet", emblemat "Mam cię" oraz przedmioty gwarantujące podwójne PD (przez jedną godzinę) i PD broni (przez jedną godzinę). Jest też gratka dla graczy Diablo IV. Do końca sierpnia możecie odebrać 4 pominięcia rang oferujące natychmiastowy awans w ramach karnetu bojowego.