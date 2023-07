Serial "Fallout" na pierwszych materiałach z planu. Wygląda magicznie!

"Fallout" to jedna z tych marek gier wideo, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Owszem, bywały lepsze i gorsze odsłony, ale nie zmienia to faktu, że seria Bethesdy od lat ma wierne grono fanów. Kilka tygodni temu oficjalnie dowiedzieliśmy się o tym, że Amazon Prime Video pracuje nad ekranizacją "Fallouta" i prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Od tego czasu o projekcie jest cisza — a prawdopodobnie strajki w Hollywood nie poprawiają sytuacji. Ale nie oznacza to, że nic się w związku z nim nie dzieje.

Nieoficjalne zdjęcia z planu serialu "Fallout"

Mimo że twórcy oficjalnie niczego nie komunikują, coś się w temacie jednak rusza. Jeden z użytkowników Twittera udostępnił zestaw materiałów z planu, na których prawdopodobnie widać znany miłośnikom serii kompleks Vault-Tec.

Wygląda klimatycznie — a biorąc pod uwagę fakt jak dobrze wypadła ekranizacja "The Last of Us", oczekiwania związane z "Falloutem" są ogromne. Tym bardziej, że za produkcję odpowiedzialny jest doświadczony duet - Lisa Joy i Jonathan Nolan, zaś showrunnerami — Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner. W głównych bohaterów wcielą się Ella Purnell i Walton Goggins.

Niestety, na tę chwilę nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery. Rzekomo zdjęcia do pierwszego sezonu już zakończono, ale Amazon nie rozpoczął jeszcze promocji serialu. Oby udało się go wypuścić jeszcze w tym roku!

