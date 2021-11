Pierwsze satelity Amazona polecą na orbitę dopiero pod koniec 2022 roku

Amazon zacznie testy projektu Kuiper

Amazon do tej pory bardziej skupiał się na przeszkadzaniu SpaceX kolejnymi pozwami, niż rozwijaniu własnego projektu ale wygląda na to, że coś się jednak w tym temacie dzieje. Spółka zapowiedziała wreszcie, że pod koniec przyszłego roku wyśle na orbitę dwa pierwsze testowe satelity - KuiperSat1 i KuiperSat2. Dzięki nim będzie można wreszcie przetestować działanie technologii stworzonej przez inżynierów Amazona i potwierdzić, ze założenia projektowe są prawidłowe. Obecnie trwają jeszcze testy samych satelitów, w tym między innymi silników, które będą je napędzały na orbicie, co możecie zobaczyć na poniższym wideo. Co ciekawe KuiperSat 1 i 2 trafią na orbitę na pokładzie rakiety RS1 budowanej przez startup ABL Space Systems. Problem tylko w tym, że RS1 jeszcze nigdy nie osiągnął orbity, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ma to zrobić w przyszłym roku.

Docelowo konstelacja Amazona ma składać się z 3236 satelitów umieszczonych na orbicie o wysokości 590 km. Docelowo wyniosą je tam w pakietach rakiety Atlas V od United Launch Alliance, na potrzeby projektu Kuiper, Amazon wykupił 9 takich lotów, ale to z pewnością nie wystarczy. Najpierw jednak trzeba się skupić na potwierdzeniu, że system działa. Nie będzie to proste, bo z racji wysokości i prędkości, satelity będą widoczne z centrum testowego zaledwie przez 10 minut na każde 96 minut, jakie zajmie im okrążenie Ziemi. Według aktualnych doniesień naziemne testy rozwiązania serwowanego przez Kuipera pokazały, że możliwe jest osiągnięcie transferów rzędu 400 Mbps, czyli porównywalnie z tym co oferuje obecnie Starlink. Konstelacja SpaceX jest jednak w całkiem innym stadium budowy i niedługo wyjdzie z wersji beta.

Jeszcze za wcześnie aby mówić o ewentualnej cenie tego rozwiązania, ale można bezpiecznie założyć, że Amazon będzie chciał być konkurencyjny w stosunku do Starlinka. Trudno jednak powiedzieć kiedy będzie mógł wystartować z komercyjną ofertą skoro testy odbędą się dopiero za rok. Za 2-3 lata Starlink może być już w całkiem innym miejscu...