Najpopularniejsze seriale i filmy w streamingu - Ted Lasso jest mocny!

Powrót "Teda Lasso" to jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości tego roku, a jeśli trudno Wam w to uwierzyć, to wystarczy popatrzeć na to, jak szybko i jak wysoko serial powędrował w statystykach popularności.

3. sezon Ted Lasso błyskawicznie zyskuje popularność

W tygodniu 16 marca na szczycie nadal pozostało "The Last of Us" od HBO (Max), ale zaraz za podium na 4. miejscu wylądował "Ted Lasso" wyprzedzając nowy film "Luther: Mrok", "Johna Wicka" oraz "Dusiciela z Bostonu". Co ciekawe, w tym rankingu dopiero na 7. miejscu znalazł się "The Mandalorian", który mogło się wydawać, że będzie silniejszą pozycją wśród tylu produkcji na VOD.

Drugi miejsce w zestawieniu zajął film "Wszystko wszędzie na raz", który był największym wygranym gali Oscarów, więc jasne jest, że niedługo później po takim zdarzeniu zapotrzebowanie na najpopularniejszy film szybko rośnie. Dzięki temu wiatru w żagle nabrała platforma VOD Showtime w USA, a głośna premiera "Daisy Jones & The Six" wskoczyła na 3. miejsce w rankingu zapewniając wysoką pozycję Amazon Prime Video.

Chyba nikogo nie dziwi natomiast nagłe pojawienie się "Johna Wicka" w zestawieniu, bo przecież od dziś w kinach dostępny jest czwarty film z serii. Wielu widzów chciało więc powtórzyć sobie wcześniejszą odsłonę albo zobaczyć od czego zaczęła się ta historia, skoro dotrwała aż do 4. części. Wpływ na zainteresowanie Wickiem ma też na pewno dobra opinia krążąca na temat "John Wick 4", który rzeczywiście staje na wysokości zadania i dostarcza ogrom ilość frajdy i zabawy z seansu.

Statystyki dotyczą rynku amerykańskiego i są podawane przez Reelgood.com.