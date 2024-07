Kindle ma awarię. Dziś nowych książek nie poczytacie

Jeśli planowaliście miły wieczór z książką, którą od dawna chcieliście przeczytać, być może będziecie musieli zmienić plany. Wszystkiemu winna jest awaria w systemie Kindle. To właśnie z jej powodu nie można pobierać nowej zawartości na czytniki sprzedawane przez Amazon. Co gorsza, dotyczy to zarówno zupełnie nowej zawartości, dopiero co kupionej, jak i tytułów już znajdujących się w bibliotece użytkowników. Ile potrwa awaria i co zrobić, by zyskać dostęp do książek mimo jej trwania? Już wyjaśniamy.

Awaria Kindle: brak możliwości pobrania nowej zawartości

Zgłoszenia awarii pojawiły się przede wszystkim w serwisie Reddit. Ich mnogość potwierdza globalny zasięg problemu. Co na to Amazon? Przedstawiciele firmy przyznali, że wiedzą o usterce i już z nią walczą. Niestety, zgrywanie nowej zawartości na czytniki Kindle może nie działać jeszcze nawet przez 48 godzin. Dla polskich użytkowników oznacza to niedostępność do ok. godziny 21:00 w sobotę 6 lipca.

W jaki sposób obejść awarię?

Choć pobranie nowej bądź już zakupionej zawartości na czytnik Kindle może okazać się niemożliwe, można zyskać do niej dostęp z innego urządzenia. Jak donoszą użytkownicy, aplikacje Kindle dla systemu Android i iOS działają bez zakłóceń. Oznacza to, że e-booki zakupione przez Amazon możemy przeczytać na tablecie (w ostateczności również na smartfonie), o ile zainstalujemy stosowną aplikację.

Pozostaje mieć nadzieję, że Amazon poradzi sobie z utrudnieniami szybciej niż w ciągu deklarowanych 48 godzin.