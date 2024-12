Choinka na miarę 2024 roku. Takie oświetlenie zmienia wszystko

Lampki choinkowe Philips Hue Festavia to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tradycyjnego, migoczącego łańcucha. To wręcz inteligentne oświetlenie, które pozwala na stworzenie prawdziwie magicznej atmosfery nie tylko w domu, ale także w ogrodzie, na tarasie czy balkonie. W teorii wszystko to brzmi fantastycznie, ale czy Festavia spełnia wszystkie obietnice producenta i czy jest warta swojej ceny, która robi niemałe wrażenie...?

Reklama

Philips Girlanda Hue Festavia - specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz (IP54 - odporna na kurz i zachlapania)

Kompatybilność: Mostek Hue Bridge (wymagany do pełnej funkcjonalności), Bluetooth (ograniczona funkcjonalność)

Sterowanie: Aplikacja Philips Hue, asystent głosowy (Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant)

Dane techniczne: Długość: 20 metrów (250 LED) lub 40 metrów (500 LED) Rozstaw diod LED: 8 cm Średnica diody LED: 5 mm Zasilanie: 24V, zasilacz IP44 Pobór mocy: 14W (250 LED) lub 28W (500 LED)

Temperatura barwowa: 2000 - 6500 K

Żywotność: Do 15 000 godzin

Funkcje: 16 milionów kolorów Efekty dynamiczne Synchronizacja z muzyką i filmem (wymaga mostka Hue Bridge) Sceny świetlne Gradient kolorów

Zawartość opakowania: Girlanda świetlna Festavia Zasilacz 30W (pozwalający podłączyć nawet dwa zestawy lampek)



Jedną z największych zalet zestawu Festavia jest jego wszechstronność. Możemy go wykorzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki czemu idealnie nadaje się do dekoracji choinki w salonie, girlandy na balkonie czy krzewów w ogrodzie. Osobiście przetestowałem je nad moim balkonie oraz na choince (plus obok niej), tworząc nastrojową iluminację. Efekt był naprawdę robiący duże wrażenie - delikatne, kolorowe światło pięknie rozświetlało przestrzeń, nadając wręcz magicznego, bo przytulnego i przyjemnego charakteru. Dużym plusem jest również fakt, że Festavia jest dostępna w trzech długościach, co pozwala na idealne dopasowanie do naszych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcemy udekorować niewielką choinkę, czy rozświetlić cały ogród, z pewnością znajdziemy odpowiedni rozmiar.

Należy jednak pozostać uważnym, ponieważ zestaw nie oferuje wspólnego standardu odporności. Zasilacz, wedle producenta, cechuje się odpornością IP44, natomiast cała taśma z LED-ami IP54. Co to oznacza? Różnica między IP44 a IP54 polega na tym, że IP54 oferuje ochronę przed kurzem (ograniczone wnikanie), podczas gdy IP44 chroni tylko przed ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej, ale oba zapewniają taki sam poziom ochrony przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Zasilacz nie może być więc nastawiony na działanie pyłów i wiatru, dlatego planowanie rozwieszenia lampek na zewnątrz warto rozpocząć od ustalenia, w którym miejscu podłączymy je do zasilania.

Festavia oferuje szeroką gamę kolorów i efektów świetlnych, które pozwalają na stworzenie super atmosfery. Możemy wybierać spośród ponad 16 milionów kolorów i odcieni bieli, a także skorzystać z trzech nowych efektów stworzonych specjalnie dla Festavii: Prism, Glisten i Opal. Efekt Prism tworzy dynamiczną grę kolorów, przypominającą pryzmat, Glisten nadaje światłu subtelny, migoczący blask, a Opal otula przestrzeń delikatną, opalizującą poświatą. Szczególnie urzekły mnie efekty Opal i Glisten, które idealnie sprawdzają się podczas relaksującego popołudnia czy wieczoru. Ale nie jest tak, że diody nie będą świecić na tyle mocno, że nie możemy z nich skorzystać w bardziej wymagających okolicznościach, bo solidnie oświetlić otoczenie. Jasność lampek jest godna pochwały - światło jest intensywne, ale nie rażące, więc można rozjaśnić taras czy pomieszczenie, ale jednocześnie zachować przyjemną atmosferę.

Festavia to nie tylko piękne światło, ale również, a może przede wszystkim inteligentne i naprawdę rozbudowane rozwiązanie, które łatwo możemy zintegrować z naszym systemem smart home. Lampki są kompatybilne z Matter, Google Home, Apple HomeKit i Amazon Alexa, co umożliwia sterowanie nimi za pomocą głosu lub zewnętrznych aplikacji (choć wtedy możliwości są odrobinę mniejsze). Możemy włączać i wyłączać światła na żądanie, zmieniać kolory, regulować jasność, a nawet tworzyć harmonogramy i sceny świetlne zgodne z pozostałymi urządzeniami w domu, głównie Hue od Philipsa, z którymi Festavia może blisko współpracować.

Zestaw bardzo łatwo można zsynchronizować z innymi żarówkami Philips Hue w jednej aplikacji, tworząc spójne i dynamiczne oświetlenie w całym pomieszczeniu czy nawet domu. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym po wejściu do domu włączamy światło w przedpokoju, a jednocześnie Festavia na choince lub w innym pomieszczeniu rozbłyska feerią barw.

To właśnie magia inteligentnego domu, do którego wiele osób wciąż nie może się przekonać. Dodatkowo, możemy zsynchronizować Festavię z muzyką za pomocą Hue Play HDMI Sync Box lub konta Spotify, tworząc oryginalne wrażenia audiowizualne, choć nie jest to rozwiązanie dla każdego - pomimo pasji do muzyki i regularnego słuchania ukochanych kawałków, nie przekonałem się do takiego pomysłu, gdyż wolę skupić się na muzyce, a nie błyskających światłach. Nieco lepiej sytuacja wygląda, gdy zestroimy choinkę ze spokojną muzyką świąteczną - wtedy klimacik jest genialny.

Konfiguracja Festavii jest niezwykle prosta. Wystarczy rozpakować lampki, podłączyć zasilacz i gotowe! Brak skomplikowanych instrukcji i zbędnych kabli sprawia, że z instalacją poradzi sobie każdy. Lampki są lekkie i elastyczne, dzięki czemu możemy je łatwo umieścić w dowolnym miejscu. Do działania nie jest co prawda niezbędny mostek Philips Hue, bo można nimi sterować bezpośrednio poprzez Bluetooth, ale jeśli dysponujecie budżetem, by takowy dokupić, to będzie to właściwa decyzja. Możliwości sterowania lampkami znacznie wzrastają, a integracja ze smart homem wznosi Philips Hue Festavia na inny poziom, ponieważ dopiero wtedy możliwe jest synchronizowanie ich działania z pozostałymi elementami smart home.

Reklama

Pomimo wielu zalet, Festavia posiada również kilka wad, które warto wziąć pod uwagę przed zakupem. Za największy minus Festavii zunaję jej czarny przewód zasilający, który jest gruby i widoczny, co negatywnie wpływa na estetykę, szczególnie na choince. Miałem nadzieję, że Philips Hue poprawi ten aspekt w nowym modelu, ale niestety tak się nie stało. Czarny przewód odcina się od zieleni choinki, zaburzając estetykę. Wiele lampek choinkowych ma zielony, węższy przewód, który lepiej komponuje się z drzewkiem, i szkoda, że Philips Hue nie zdecydował się na takie rozwiązanie.Z drugiej strony, lampki mają być uniwersalne, więc w przypadku tarasu czy balkonu zdecydowanie lepiej wypada taśma i przewód koloru czarnego - to zrozumiałe.

I chociaż Festavia oferuje kilka ciekawych efektów świetlnych, a możliwości personalizacji wydają się nieograniczone, to ich efektywność “świąteczna” w porównaniu do tradycyjnych lampek choinkowych wypada nieco bardziej blado. Brakuje mi bardziej "świątecznych" animacji, takich jak migoczące gwiazdki czy spadające płatki śniegu, co mogłoby jeszcze bardziej podkreślić charakter oświetlenia. Dodatkowo odstępy między poszczególnymi diodami LED są dość duże, co może powodować powstawanie ciemnych przestrzeni na choince. Nie jest to idealne rozwiązanie dla osób, które preferują gęsto oświetlone drzewko.

Reklama

Niestety, Festavia to również spory wydatek. Lampki są znacznie droższe od większości tradycyjnych i inteligentnych lampek choinkowych. Cena może być zaporowa dla wielu osób, szczególnie biorąc pod uwagę, że istnieją tańsze alternatywy oferujące podobne, choć nie bliźniacze funkcje. Największym atutem na tle konkurencji jest naturalnie ekosystem Philips Hue, który wykracza znacznie poza samą ofertę Philipsa, ponieważ Hue wspierane jest przez dużą liczbę zewnętrznych usług, aplikacji i platform. Jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, to Festavia wyrasta na najlepszego kandydata.

Philips Hue Festavia to bez wątpienia produkt z ogromnym potencjałem. Oferuje miłe dla oka i przyjemne światło, szeroką gamę kolorów i różnorodne efekty, inteligentne sterowanie i łatwą konfigurację. Niestety, jej cena i kilka wad, takich jak nieestetyczny przewód (taśma) czy ograniczona liczba efektów, mogą zniechęcić niektórych kupujących. Jeśli jednak szukasz wyjątkowych lampek choinkowych, które stworzą magiczną atmosferę i wzbogacą Twój system smart home, Festavia jest godna rozważenia.