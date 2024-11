Amaltea jest piątym co do wielkości księżycem Jowisza, a z racji swojego małego promienia wynoszącego zaledwie 84 kilometry wydaje się malutka w porównaniu do Ganimedesa czy Europy. Kształt Amaltei nijak nie pasuje do obrazu kuli (tak, jak widzimy m.in. nasz Księżyc). Bardziej przypomina skałę lub po prostu "ziemniaka unoszącego się w kosmosie." Fascynujące jest to, że takie niewielkie i nieregularne księżyce mogą przetrwać w surowych warunkach orbit Jowisza. Tego typu księżyce to zazwyczaj niewielkie ciała niebieskie o bogatej, choć surowej powierzchni, gdzie kratery i wyboje świadczą o licznych zderzeniach z mniejszymi obiektami. Tym samym, ich historia jest pełna dramatycznych zdarzeń.

Amaltea na nieedytowanym zdjęciu z sondy Juno

Zdjęcie Amaltei zostało przetworzone przez badacza Geralda Eichstädta, który dostosował balans bieli, aby wyeksponować księżyc na tle ciemnej przestrzeni. Dzięki tym zabiegom Amaltea nabrała niezwykłej wyrazistości i detali, które pozwalają na dostrzeżenie licznych szczegółów. Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorna, niemniej Amaltea jest przykładem jak najbardziej zróżnicowanych kształtów i form w kosmosie. Jej... "sylwetka" może wydawać się nieco zabawna, ale jest także odzwierciedleniem procesów wpływających na jej dzieje – oddziaływania sił grawitacyjnych, zderzeń i zmiennego wpływu Jowisza.

Amaltea po poprawkach w obrazie wykonanych przez zaprzyjaźnionego z włodarzami projektu Juno, naukowca.

Sonda Juno, która od 2016 roku okrąża Jowisza, jest doskonałym narzędziem pozwalającym naukowcom lepiej poznać te niesamowite zjawiska. Podczas każdego z przelotów dostarcza nowych informacji o Jowiszu i jego księżycach. Każde zbliżenie, takie jak to z udziałem Amaltei, daje unikalne spojrzenie na różnorodność wśród księżyców tego gazowego giganta. Amaltea, będąca jednym z najbliższych Jowiszowi księżyców, nie jest jedynie "nudnym ziemniakiem osadzonym w kosmosie": to ewolucyjny poligon dla struktur planetarnych, które — kto wie — być może z czasem mogą ujawnić jeszcze więcej tajemnic o najdalszych zakątkach Układu Słonecznego.

Jowisz przedstawiony w dwóch wariantach filtrów w formie kolażu

Juno dostarcza również obrazy atmosfery samego Jowisza, pełne chaosu i burz oraz kolorowych pasm, które nieustannie się przeobrażają. Owe dane to klucz do rozwikłania zagadek klimatu gazowych olbrzymów i ich wpływu na pobliskie księżyce. Amaltea może i przypomina ziemniaka, ale przy okazji też niesie ze sobą bogatą historię oddziaływań i czasami dramatycznych zdarzeń, jakim podlega od miliardów lat.

Wiry i burze na jednej z półkul Jowisza

Źródło: Misja Juno | NASA