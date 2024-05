Przegląd najciekawszych ofert Allegro Smart! Week. Co dziś kupicie w niższej cenie?

Tegoroczna akcja Allegro Smart! Week trwa 13 do 22 maja, ale już od 6 maja (tylko w aplikacji mobilnej Allegro), na rozgrzewkę można było upolować produkty w cenach niższych nawet o 50% od cen regularnych, w tym jedną ofertę dziennie tylko za 1 zł. Dziś ponownie przyglądamy się promocjom, które oferowane są w ramach tego specjalnego wydarzenia. Co można kupić w niższej cenie?

Najlepsze promocje Allegro Smart! — 17 maja 2024

Lp. Nazwa produktu w promocji Allegro Smart! Week 1 rower Winora Yucatan 10 Man 2 smartfon Xiaomi Redmi 13C 3 bieżnia Zipro Pacto 4 ekspres De'Longhi ECAM 370.70.B Dinamica Plus

Winora Yucatan 10 Man

W ramach Allegro Smart! Week kupicie dzisiaj rower Winora Yucatan 10 Man z kołami 27,5" i dwoma rozmiarami ram. Do wyboru dostępna jest rama w rozmiarze 52 cm lub 48 cm. To elektryczny rower trekkingowy, idealny do codziennych przejazdów np. do pracy oraz rekreacyjnych wypraw poza miasto. Wyposażony jest w silnik Yamaha PW-ST o mocy 250W i momencie obrotowym 70Nm, który zapewnia solidne wsparcie podczas jazdy, zarówno na płaskim terenie, jak i na wzniesieniach.

Zasilany jest baterią Yamaha InTube o pojemności 630Wh, co pozwala na długie przejażdżki bez konieczności częstego ładowania. Wyposażony jest w 10-biegowy napęd Shimano Deore, co gwarantuje płynne i precyzyjne zmiany biegów. System hamulcowy to hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro T275, które zapewniają pewne hamowanie w każdych warunkach. Przedni amortyzator SR Suntour NEX E25-HLO z blokadą skoku i 63 mm amortyzacji poprawia komfort jazdy na nierównych nawierzchniach.

W ramach dzisiejszej oferty rower Winora Yucatan 10 Man w wersji z ramą 52 cm lub ramą 48 cm kupicie za 6999 zł.

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C to nowy budżetowy smartfon, który wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami. Jego największymi zaletami są 6,74-calowy ekran HD+ charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz, co zapewnia płynne przeglądanie treści. Działa pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora MediaTek Helio G85 wspieranego przez układ graficzny Mali G52 MC2. Dzięki pojemnej bateria 5000 mAh z urządzenia przetrwa długo godziny intensywnego użytkowania. Telefon obsługuje również szybkie ładowanie 18W, co pozwala na szybkie uzupełnienie poziomu baterii.

W ramach dzisiejszej oferty smartfon Xiaomi Redmi 13C w wersji 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kupicie za 423,99 zł.

Zipro Pacto

Bieżnia elektryczna Zipro Pacto to wszechstronny sprzęt fitness, idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Wyposażona w silnik o mocy 1,75 HP, umożliwia bieganie z prędkościami od 0,8 do 16 km/h. Posiada przyciski do zarządzania prędkością na poręczach oraz wbudowane czujniki pulsu. Oferuje 15 programów treningowych i obsługę aplikacji iConsole+ i Kinomap, co rozszerza jej możliwości o monitorowanie treningów z poziomu telefonu.

Jest kompaktowa i łatwa do złożenia, co czyni ją odpowiednią do mniejszych przestrzeni mieszkalnych​. Posada też ekran wyświetlający dane dotyczące treningu: czas ćwiczeń, dystans, spalone kalorie, prędkość, czy puls podczas biegu. Półka na urządzenia mobilne pozwala swobodnie korzystać z aplikacji treningowych lub po prostu być cały czas online, a port USB zapobiega rozładowaniu baterii. Głośniki pozwalają słuchać ulubionej muzyki.

W ramach dzisiejszej oferty bieżnię Zipro Pacto kupicie za 1699 zł.

De'Longhi ECAM 370.70.B Dinamica Plus

Ekspres do kawy De'Longhi ECAM 370.70.B Dinamica Plus to zaawansowane urządzenie, które oferuje szeroki zakres funkcji ułatwiających przygotowanie doskonałej kawy. Wyposażony w ciśnieniowy system z pompą o mocy 19 barów oraz młynek o pojemności 300 gramów oferujący 13 poziomów zmielenia, pozwala na przygotowanie różnorodnych napojów kawowych jednym naciśnięciem przycisku. Moc ekspresu wynosi 1450 W, co zapewnia szybkie nagrzewanie i wydajne działanie. Urządzenie posiada 3,5-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz, z którego wybierać można odpowiedni rodzaj kawy lub innego napoju. Dotykowe sterowanie jest intuicyjne i łatwe. Na wyświetlaczu widoczne są wszystkie parametry, które w każdej chwili możesz zmieniać i ustawiać na nowo. Do ekspresu można wsypać kawę mieloną lub ziarnistą. Dzięki temu możesz decydować o aromacie oraz mocy przygotowywanego napoju. Ekspres pozwala też wybrać, czy kawa będzie czarna, czy z mlekiem, dzięki systemowi automatycznie spieniającemu mleko do latte i cappuccino.

W ramach dzisiejszej oferty ekspres De'Longhi ECAM 370.70.B Dinamica Plus kupicie za 2199 zł.

Allegro Smart! Week trwa. Przeceny i specjalne promocje

Warto też przypomnieć, że do 3 czerwca można skorzystać ze specjalnej, dodatkowej promocji. Ci, którzy nie mają aktywnej usługi Allegro Smart! mogą otrzymać 8 darmowych dostaw oraz 8 darmowych zwrotów - na okres 8 miesięcy. Wystarczy odwiedzić stronę Allegro Smart! i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami. Chcecie więcej? Nie ma problemu. Do 3 czerwca trwa też promocja, w ramach której aktywujecie Allegro Smart! na cały rok w cenie obniżonej o 20 zł, czyli za 39,99 zł. Patrząc na to, że usługa pozwala zaoszczędzić na wysyłce, te niecałe 40 zł rocznie wygląda naprawdę atrakcyjnie, tym bardziej, że według informacji Allegro, w zeszłym roku użytkownicy Allegro Smart! zaoszczędzili na darmowych dostawach i zwrotach średnio 600 zł.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.