Smart! okazje to codzienny zestaw produktów w specjalnych, obniżonych cenach, tylko dla posiadaczy usług Allegro Smart! i Allegro Smart! Student.

Allegro Smart! Student dodatkowe zniżki

To nie wszystko, co Allegro przygotowało dla studentów. Tylko w ramach usługi Allegro Smart! Student udostępnione zostały zniżki od partnerów Allegro.

20% zniżki na przejazdy z blinkee.city

Pierwszy benefit dla studentów, to zniżka na przejazd hulajnogami elektrycznymi,, skuterami i rowerami blinkee.city, dostępnymi w 35 miastach Polski. Co miesiąc na adres e-mail Allegro przesyła jeden kod do wykorzystania przy ich zamawianiu i tak przez 20 miesięcy.

20% zniżki na przejazdy z FlixBusem

Podobną zniżkę dostajemy na przejazdy autokarowe. Co prawda FlixBus ograniczył teraz z uwagi na pandemię siatkę połączeń, ale możemy z tej zniżki skorzystać po ustaniu restrykcji i wybrać się w tańszą podróż do do 250 miast w 15 krajach Europy. Tutaj również dostajemy co miesiąc jeden kod na pierwsze wykupienie dowolnej liczby biletów na dany przejazd.

Darmowe 7GB transferu danych w Heyah

Studenci korzystający z oferty na kartę w taryfach: Dniówka w Heyah. Ma być tanio, to jest tanio i dużo oraz GIGAHeyah, dostają co miesiąc do wykorzystania jeden kod na dodatkowe 7GB pakietu transferu danych. Z promocji mogą skorzystać też nowi klienci oferty na kartę w Heyah.

20% zniżki na bilety w Multikinie

Podobnie jak w przypadku FlixBusa, tutaj również promocyjne kody będą czekać na nas, do wykorzystania po otwarciu kin. W tym przypadku będzie to 16 kodów co miesiąc, które możemy przeznaczyć na wykupienie Fotelu VIP w cenie normalnego biletu lub na zniżkę 20% przy zakupie zwykłego biletu.

Zestaw barowy w Multikinie w specjalnej cenie

Kolejna promocja w Multikinie dotyczy specjalnego zestawu barowego (popcorn – 2,4 l i napój – 0,5 l), który to studenci będą mogli zakupić co miesiąc, 8 razy w danym miesiącu za 12,90 zł.

Obie zniżki w Multikinie dostępne będą dla studentów do skorzystania w dowolnym kinie sieci, w 27 miastach w całej Polsce. Pozostaje tylko czekać na ponowne uruchomienie kin.

Darmowe 7GB transferu danych w T-Mobile

Była promocja dla klientów Heyah, jest też dla klientów T-Mobile. Wystarczy mieć aktywną taryfę T lub T-Data, Mix, Frii Mix lub korzystać z oferty na kartę w taryfie GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy. Tutaj podobnie jak w Heyah, studenci co miesiąc dostaną kod do aktywowania dodatkowego pakietu danych 7GB.

Jak widać, Allegro przygotowało dla studentów pokaźny pakiet usług wraz z dostępem do Allegro Smart!, z którego aż grzech nie skorzystać. Oczywiście w przypadku, gdy kupujecie na Allegro przynajmniej kilka razy w roku. Chociaż, to też dobra zachęta dla tych osób, które jeszcze nie kupowały na tej platformie sprzedażowej, tak więc to dobra okazja na miły początek przygody z zakupami na Allegro.

Artykuł powstał przy współpracy z Allegro.