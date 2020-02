To nie mogło przejść bez echa wśród 18 mln klientów, którzy każdego miesiąca dokonują zakupów na Allegro – wskaźnik ich lojalności i skłonności do polecania Allegro innym osobom, czyli NPS (Net Promoter Score) wynosi już 73. To mniej niż może pochwalić się Starbucks czy Tesla, ale więcej niż w przypadku Netfliksa, Amazona czy Zalando.

Przekłada się to też na popularność platformy wśród sprzedawców, na dziś jest ich już 140 tysięcy na Allegro, którzy to tylko w 2019 roku zwiększyli liczbę ofert o 40% do łącznie 130 mln, co daje 100 tysięcy nowych ofert każdego dnia.