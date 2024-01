Ta zmiana w Allegro rozwścieczy klientów. Musisz o niej wiedzieć!

Allegro Project wystartowało świetnie, ale… no właśnie

Jak we wrześniu 2022 roku informował Grzegorz Ułan, Program Ochrony Kupujących na Allegro zamienił się w Allegro Protect. To jedna z tych opcji dostępnej na największej platformie sprzedażowej w Polsce, dzięki której udało się odnieść tak duży sukces i oprzeć się ekspansji międzynarodowych graczy jak eBay czy Amazon. Z Programu Ochrony Kupujących mogliśmy skorzystać w przypadku, gdy zakupiona przesyłka do nas nie dotarła, dotarła uszkodzona lub niezgodna z opisem w ofercie sprzedaży oraz gdy sprzedawca nie zwrócił nam pieniędzy po odesłaniu produktu.

Już wtedy, wraz z nazwą całej usługi, zmieniły się jednocześnie warunki składania wniosków o rekompensatę czy rozpoczęcie dyskusji ze sprzedającym. Cały czas jednak było to całkiem korzystne dla wszystkich klientów, a wprowadzane zmiany można było z czystym sumieniem ocenić na jak najbardziej pozytywne — w przypadku wniosku o rekompensatę mogliśmy go złożyć nawet 2 lata po zdarzeniu, gdzie wcześniej było to pół roku. Podobnie z 6 miesięcy do dwóch lat wydłużył się czas na założenie dyskusji oraz podwoiła się kwota ewentualnej maksymalnej rekompensaty z 10 tys. zł do 20 tys. zł. Po złożeniu wniosku, Allegro w ciągu 2,5 dnia wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty, jeśli będzie pozytywna, wnioskowane środki trafiają na konto poszkodowanego w czasie do 48 godzin. Nowe zmiany związane z Allegro Protect nie są jednak już tak pozytywne.

Allegro Protect nie jest już takie świetne. Nowe zmiany w usłudze

Teraz największa platforma sprzedażowa w Polsce poinformowała, że od 12 lutego tego roku skończy z wypłacaniem rekompensat za zamówienia opłacone w całości bonami czy kodami zniżkowymi innymi niż karty podarunkowe lub Monety, czyli „walutę Allegro”. Jeśli opłacimy część zamówienia którąś z wymienionych metod, dostaniemy rekompensatę wyłącznie w wysokości pozostałej części zapłaconej kwoty.

Gdyby tego było mało, od tego samego dnia Allegro nie będzie wypłacać rekompensat, gdy paczka zostanie zgubiona lub zniszczona przez przewoźnika. Warto zaznaczyć, że aktualnie w takich sytuacjach rekompensaty są wypłacane, lecz tylko wtedy, gdy klient korzysta z subskrypcji Smart!. Teraz jednak się to już skończy, co nie jest dobrą informacją. Dodatkowo warto wspomnieć, że również od 12 lutego obowiązywać będzie także maksymalna kwota wszystkich rekompensat dla jednej osoby. Wynosi ona 40 tysięcy złotych w ciągu dwóch lat.

W kwestii rekompensat, warto jeszcze zwrócić uwagę na zmianę wchodzącą w życie 15 lutego, która mówi o tym, że jeśli kupujący nie dostał zakupionego przedmiotu i Allegro przyznało mu za to rekompensatę, a sprzedający ma wystarczającą sumę w zakładce Środki i historia operacji, to po spełnieniu kilku warunków kwotę rekompensaty firma pobiera z pieniędzy sprzedającego.

Nie wszyscy będą mogli już ocenić opinie na Allegro

Do tego warto zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą wyrażania opinii o komentarzach innych klientów na platformie. Co prawda dotyczą one wyłącznie produktu, a nie sprzedającego czy przebiegu transakcji, lecz Allegro zaznacza, że obecnie każdy może ocenić przydatność takiej opinii, klikając przy niej kciuk w górę lub w dół. Od 12 lutego 2024 roku w życie wejdzie jednak nowa zasada, zgodnie z którą opinie o produkcie ocenią tylko kupujący, którzy złożyli i opłacili zamówienie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Co sądzicie o wszystkich tych zmianach, głównie swego rodzaju rewolucją związaną z Allegro Protect? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Allegro