Teraz wszyscy możecie zarabiać na Allegro i nawet nie musicie niczego sprzedawać

Na czym polega Allegro Polecam? To program skierowany dla użytkowników serwisu posiadających aktywne zwykłe konto, które nie jest kontem firmowym, czy kontem Junior. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Po prostej rejestracji na stronie polecam.allegro.pl wystarczy kliknąć przycisk „Udostępnij” w interesującej Was ofercie, aby utworzyć indywidualny link, którym można podzielić się z innymi — wysyłając e-mail, wiadomość na komunikatorze, czy umieszczając go na profilach serwisów społecznościowych. Gdy ktoś kupi produkt, korzystając z linku polecającego, osoba polecająca otrzyma nagrodę pieniężną od Allegro (20% prowizji zapłaconej przez sprzedawcę). Będzie tak również w przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na zakup innego produktu z tej samej kategorii. Link pozostaje ważny tak długo, jak oferta jest aktywna, ale aby otrzymać nagrodę, między kliknięciem linku a dokonaniem zakupu mogą upłynąć maksymalnie 24 godziny.

Przykład? Jeśli polecacie suszarkę do włosów, która kosztuje 300 zł, jej prowizja od sprzedaży wyniesie ok. 15 zł. Jeśli ktoś kupi ten konkretny przedmiot lub inną suszarkę lub prostownicę do włosów w przeciągu 24 godzin od aktywowania odnośnika otrzymacie 20% tej kwoty, czyli 3 zł. Brzmi prosto — i tak też ma być. Allegro chce, by nowy program działał na prostych i zrozumiałych zasadach dla wszystkich.

Startuje Allegro Polecam. Nowy program lojalnościowy dla kupujących

Nagrody mają być wypłacane do połowy każdego miesiąca. Jednak by można było otrzymać pieniądze, musi zostać spełnionych kilka warunków: nagrody z poleceń są gotowe do wypłaty (minął okres, w którym kupujący mógł dokonać zwrotu), uzbierano minimum 20 zł i uzupełniono dane w panelu Allegro Polecam. Warto też pamiętać, że na koniec roku podatkowego otrzymacie od Allegro PIT, aby można było rozliczyć z Urzędem Skarbowym przychód z tytułu prowizji.

Allegro zapewnia, że na programie skorzystają także sami sprzedawcy. Ich oferty dotrą do większej liczby klientów zainteresowanych konkretnym produktem z danej kategorii, co zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży.

Jednak nie zabrakło ograniczeń. Nie za wszystkie oferty przysługuje nagroda pieniężna. Na liście wykluczonych kategorii w Allegro Polecam znajdziecie między innymi motoryzację, firmy i usługi, kolekcje i sztuka, nieruchomości, sport i turystyka, czy zdrowie. Przykładowe, wykluczone oferty to: samochody, maszyny rolnicze, motocykle i quady, serwis sprzętu elektronicznego, reklama, malarstwo, szycie, meble, suplementy i odżywki, erotyka, leki bez recepty. Lista jest długa, a więcej szczegółów znajdziecie na stronach Allegro. Do kategorii wyłączonych należą także wszystkie oferty publikowane w formie licytacji oraz ogłoszenia z serwisu Allegro Lokalnie.