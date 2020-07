Zmiany w prowizjach na Allegro

Zacznijmy jednak od zmian w prowizjach. W kategorii Dziecko i podkategorii Meble zwiększona zostanie maksymalna kwota prowizji ze 100 zł do 200 zł. Podkategorie: Karmienie dziecka (bez Żywność dla dzieci), Akcesoria dla mamy i dziecka (bez Nianie elektroniczne i monitory oddechu) oraz Okazje, przyjęcia doczekają się podwyżki prowizji z 11% do 12%.

Kategorię Elektronika czekają spore podwyżki w podkategorii Termowentylatory; Grzejniki elektryczne z 5% do 8%, Wentylatory i cyrkulatory – z z 5% na 12% i Listwy, filtry sieciowe z 6% do 8%.

W kategorii Dom i ogród, również w podkategorii Meble zwiększona zostanie maksymalna kwota prowizji ze 100 zł do 200 zł. Spore podwyżki będą też w kategorii Firma i usługi – w podkategorii Betoniarki prowizja urośnie z 6% na 8% czy w Cięcie styropianu z 6% na 10%.

Znalazła się też jedna obniżka prowizji z 15% do 10% w kategorii Kolekcja i sztuka – Przedmioty ręcznie wykonane. Z kolei w kategoriach Sport i turystka – Ręczniki szybkoschnące prowizję zwiększy się z 10% na 12%, Kultura i rozrywka – Gadżety z 8% do 10%, Uroda – Opalanie; Twarz; Włosy z 8% do 9%.

Pełną listę zmian w prowizjach, dość obszerną znajdziecie na stronach Allegro.