Ruszają ogromne wyprzedaże w Allegro Black Weeks. Co dziś warto kupić?

Jesień wielu kojarzy się przede wszystkim z wielkim szaleństwem zakupowym. Black Friday i Cyber Monday nie są już tylko amerykańską tradycją. Ale korzystając z ogromnego zainteresowania tańszymi zakupami, weekendowe szaleństwo przedłużyło się o kolejne dni, a nawet tygodnie. I jak wynika z badań przeprowadzonych przez Allegro, że polscy klienci również aktywnie korzystają z takich promocji: ponad połowa badanych przyznaje, że uczestniczy w zakupach w tym okresie.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, Allegro postanowiło wydłużyć największe święto zakupów na swojej platformie aż do 25 dni. W tym roku Allegro Black Weeks wystartowało już kilka dni temu i potrwa aż do 30 listopada!

Allegro Black Weeks — kilka tygodni wyprzedaży. Co zrobić, by nie przegapić najlepszych z nich?

W tym roku Allegro stawia na znacznie dłuższe promocje z okazji Czarnego Piątku. Tym razem to już nie tylko tydzień, a kilka tygodni — stąd do nazwy Black Week, dodaje literę "s"! Wielki festiwal zakupowy na platformie potrwa w sumie aż 25 dni — i zaczął się już 6. listopada. A od dzisiaj użytkownicy Allegro mają możliwość łowienia tysięcy wyjątkowych ofert, z obniżkami sięgającymi nawet 50%! Oferty zmieniają się każdego dnia — i obejmują cały szereg kategorii. Dzięki temu każdy ma szansę wyłowić wśród nich coś dla siebie!

Warto mieć też na uwadze, że by cieszyć się najlepszymi promocjami należy zainstalować w smartfonie aplikację Allegro. Wszyscy jej użytkownicy mogą liczyć na kupon o wartości 10 zł za pierwsze zakupy wykonane za jej pośrednictwem. Dodatkowo też wszyscy użytkownicy mają szansę zgarnąć podczas festiwalu aż 30 Monet, jeśli wydadzą co najmniej 500 złotych na produkty biorące udział w akcji Black Weeks. Subskrybenci abonamentu Allegro Smart! mają szansę skorzystać także z ofert z Shakera. Tam czekać będą produkty przecenione o co najmniej 50%, a każdego dnia czekać będzie oferta specjalna za symboliczną złotówkę!

Najlepsze oferty Allegro Black Weeks - 13 listopada 2023

Smartfon Motorola Moto G32 4/128 GB

Cena: 479 zł (normalnie: 599 zł)

Motorola Moto g32 to smartfon z niższej półki, który przeniesie rozrywkę na wyższy poziom. Wyposażone w 6,5-calowy ekran FHD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz urządzenie, zapewnia płynny obraz, który zachwyca zarówno podczas gier, jak i przeglądania internetu. Dodatkowym atutem są głośniki stereo wspierające technologię Dolby Atmos, które pozwalają na jeszcze bardziej efektowne odtwarzanie dźwięków i muzyki. Zaś akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala cieszyć się nieprzerwaną pracą na jednym ładowaniu przez długi czas!

Warto też mieć na uwadze, że Moto G32 oferuje funkcję szybkiego ładowania TurboPower, zaś za wydajność odpowiedzialny jest układ Snapdragon® 680. To właśnie dzięki niemu możemy cieszyć się jakościowymi grami i gwarancją długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Wszystko to okraszone trzema aparatami o rozdzielczości 50 MP.

Telewizor LED Samsung UE55CU7172 55" 4K UHD

Cena: 1549 zł (normalnie: 1899 zł)

Telewizory od lat pozostają centrami domowej rozrywki. 55" to ulubiony rozmiar lwiej części rodzimych użytkowników. W dzisiejszej ofercie Allegro Smart Weeks w promocyjnej cenie można nabyć telewizor 4K z matrycą LED oferujący odświeżanie 50 Hz. Urządzenie oferuje także wsparcie HDR 10+. Całość działa w oparciu o autorski system Tizen, który ma w swojej ofercie szeroką ofertę najpopularniejszych aplikacji z platformami VOD (m.in. Netflix, YouTube czy Prime Video). Telewizor oferuje także obsługę urządzeń w ramach ekosystemu SmartThings!

Tablet Apple iPad (9nd Gen) 10,2" 3 GB / 64 GB szary

Cena: 1419 zł (normalnie: 1657,25 zł)

iPady od lat są synonimem tabletów. W dzisiejszych ofertach znalazł się podstawowy iPad 9. generacji. I mimo że sprzęt ma już dwa lata na karku, wciąż jest jednym z najciekawszych urządzeń wśród budżetowych tabletów. Układ A13 Bionic pozwala cieszyć się płynnym działaniem systemu, a co ważne — jak na iPada przystało, wciąż możemy spodziewać się jeszcze kilku lat aktualizacji systemowych i bogatej bazy aplikacji! Dla niewymagających użytkowników ten 10,2-calowy tablet może okazać się najlepszym w swoim stosunku jakości do ceny — a tylko dziś można go zgarnąć jeszcze taniej!

Dead Island 2 Edycja Premierowa ze steelbookiem PS5

Cena: 149,99 zł (normalnie: 279 zł)

Wspaniała rozwałka powróciła w nowej odsłonie! Zapraszamy do postapokaliptycznego Los Angeles, w którym rozprzestrzenia się śmiertelny wirus. To właśnie on odpowiedzialny jest za przemianę jego mieszkańców w krwiożercze zombie. Dlatego też otoczono je kordonem sanitarnym, zaś siły wojskowe wycofały zdecydowały się wyjść poza jego granicę. Mimo pogryzień i zainfekowania, nam, którym dzięki odporności udało się oprzeć patogenowi, musimy nauczyć się kontrolować drzemiącą w potęgę i uratować miasto, w którym roi się od niebezpieczeństw. Zaskakujący miks horroru i czarnej komedii z dynamiczną grą akcji najeżoną elementami RPG. Teraz w specjalnej cenie można zgarnąć edycję z cieszącym oko steelbookiem. Miła gratka dla kolekcjonerów... i nie tylko!

Grill elektryczny TEFAL Optigrill GC706D

Cena: 399 zł (normalnie: 599 zł)

Sezon grillowy może i w Polsce już zamknięty, ale... nie oznacza to, że nie możemy się cieszyć smacznym, zdrowym, grillowanym posiłkiem! Grille elektryczne cieszą się coraz większym uznaniem użytkowników — a z każdą generacją producenci tego typu urządzeń dokładają wszelkich starań, by były one jeszcze wygodniejsze w użytkowaniu. Grill Elektryczny TEFAL Optigrill GC706D oferuje aż sześć automatycznych programów, które pozwolą przygotować idealne potrawy. Każdy z nich dedykowany jest innym produktom (hamburgery, drób, kanapki, wędliny, czerwone mięso, ryby) — i oferuje aż 5 poziomów wysmażenia. Urządzenie samodzielnie dostosowuje temperaturę i czas działania tak, by przygotować dla nas idealny posiłek!

-

Wpis powstał przy współpracy z Allegro