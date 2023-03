Aliexpress to firma, która szturmem zdobyła serca polaków, ale też i ludzi na całym swiecie. Ze względu na swoje... "luźne" podejście do tematu własności intelektualnej i niespotykane nigdzie indziej ceny, zamawianie z Aliexpress szybko przeszło z poziomu nowości do pewnego rodzaju kulturowej normy i dziś trudno znaleźć osobę, która tego portalu nie kojarzy. To z kolei sprawiło, że koncern stojący za platformą, Alibaba Group, jest dziś jednym z największych potentatów światowego rynku IT, a także - jedną z największych firm w ogóle. To jednak potrwa już niedługo, ponieważ miejsce giganta ma zająć sześć niezależnych spółek.

Alibaba dzieli się na 6 niezależnych podmiotów. Dlaczego?

Jak donosi Reuters, gigant znany jako Alibaba Group niedługo przestanie istnieć, a jego miejsce zajmą firmy zajmujące się poszczególnymi rozwiązaniami dostarczanymi przez grupę. Bedą to odpowidnio: Cloud Intelligence Group (rozwiązania chmurowe), Taobao Tmall Commerce Group (narzędzia handlowe na rynek chiński), Local Services Group (uśługi dostawy), Cainiao Smart Logistics Group (logistyka), Global Digital Commerce Group (AliExpress) and Digital Media and Entertainment Group (gaming, filmy i usługi sieciowe). Alibaba pozostanie natomiast jako firma-matka, podobnie jak Albphabet dla Google. Każda spółka będzie miała jednak osobnego prezesa i radę nadzorczą oraz będzie mogła pozyskiwać zagranicznych inwestorów (za wyjątkiem Taobao Tmail Commerce Group).

Ogłoszenie podziału spółki nastąpiło chwilę po tym, jak jej założyciel, Jack Ma, w końu wrócił do Chin. Możliwość zagranicznych inwestycji nie mógła zapaść bez zgody Pakinu, więc można to traktować jako element polityki komuistycznych władz w kraju, które przyzwalają na zwiększenie roli prywantnych przedsiębiorstw i obecności zagranicznego kapitału w kraju. Pozostaje oczywiste pytanie, co to oznacza dla milionów ludzi na całym świecie w korzystających z Aliexpress? Cóż, na pewno nie mamy co spodziewać się natychmiastowych zmian, ale warto tu podkreślić, że celem takich zmian jest szybszy rozwój poszczególnych aspektów biznesu Alibaby, dzięki zarządowi, który będzie skupiony tylko na jednym aspekcie działalnoości. Ze względu na swoją obecność w świadomosci wielu osób nietrudno się domyślić, że największym zainteresowaniem spośród wszystkich sześciu spółek będzie cieszyć się właśnie Global Digial Commerce Group.

Wszystko wiec zależy od tego, kto zdecyduje się zainwestować w platformę, ale myślę, że taki ruch pozwoli jeszcze mocniej ugruntować pozycję marki na zachodnich rynkach.

