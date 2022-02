Alfa Romeo Tonale jest hybrydowa i korzysta z... NFT

Alfa Romeo Tonale będzie hybrydowa

Tonale to średniej wielkości miejski crossover, który jest prawdopodobnie ostatnią deską ratunku do kultowej włoskiej marki. Alfa Romeo przeżywa w ostatnich latach spory kryzys, a jej auta nie cieszą się tak dużą popularnością jakby tego oczekiwali włodarze marki. Przejście z tradycyjnej spalinowej motoryzacji na rozwój napędów elektrycznych nie był dla Włochów łatwy, nawet pomimo wsparcia macierzystego koncernu Stellantis. Wygląda jednak na to, że najgorsze mają już za sobą, a pod wodzą nowego szefa, który objął stery w marcu 2021 roku, Alfa Romeo ma szansę się odrodzić. Tonale ma wszelkie predyspozycje ku temu aby spodobać się nie tylko w Europie. Nadwozie w zasadzie nie jest żadną niespodzianką, faktycznie nie różni się znacznie od konceptu pokazanego w 2019 roku. Jest całkiem zgrabne, posiada charakterystyczne dla włoskiej marki elementy i skrywa w sobie sporo nowinek technologicznych.

Światła do jazdy dziennej mają charakterystyczny wzór, który powtórzony został również w tylnej części nadwozia. Takich elementów, w których widać kunszt włoskich projektantów jest znacznie więcej również w samej kabinie. Nie mniej jednak kluczowym elementem tego samochodu ma być jego napęd. Alfa Romeo Tonale będzie oferowana tylko z napędem hybrydowym, choć nie będzie to typowe rozwiązanie. W słabszych wersjach o mocy 130 i 160 KM dostaniemy spalinowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 litra, który będzie współpracował z 48V układem MHEV. Silnik elektryczny w takim zestawie ma oferować 20 KM i 55 Nm co pozwala na poruszanie się samochodu z małymi prędkościami tylko na prądzie. Dzięki temu nawet stojąc w korku będziemy mogli mieć zgaszony silnik spalinowy, a o wszystko zadba automatyczna skrzynia biegów i adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go.

W najmocniejszej wersji dostępny będzie natomiast napęd hybrydowy typu plug-in (PHEV) z pokaźną baterią o pojemności 15,5 kWh. Wraz z silnikiem spalinowym o pojemności 1.3 litra, taki układ ma generować 275 KM mocy, która przenoszona będzie na wszystkie koła za pośrednictwem sześciobiegowego automatu. Takie parametry sprawiają, że Alfa Romeo Tonale rozpędzi się do 100 km/h w czasie 6,2 sekundy i będzie w stanie przejechać na samym prądzie nawet 80 km w mieście lub 60 km w trybie mieszanym. Ładowanie baterii przy pomocy wallboxa o mocy 7,4 kW ma trwać 2,5 godziny. To całkiem niezłe parametry na tle konkurencji.

Alfa Romeo Tonale zachwyca wnętrzem

Sporo nowinek technologicznych znajdziemy również we wnętrzu kabiny. Po pierwsze zabraknie tutaj tradycyjnych zegarów, która zastąpione zostały przez wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala oferujący kilka różnych grafik, w tym również taką imitującą klasyczne zegary. Efekt w połączeniu z kształtem deski rozdzielczej jest całkiem niezły i tradycjonaliści nie powinni specjalnie narzekać. Na środku kokpitu znalazł się natomiast panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala z nowym systemem inforozrywki oraz wsparciem dla Android Auto i Apple Car Play, również w wersji bezprzewodowej.

Samo wnętrze powinno wam przypaść do gustu. Prezentuje się moim zdaniem bardzo atrakcyjnie i wygląda na to, że nie jest przeładowane dotykowymi przyciskami. Z drugiej strony nowinek technologicznych nie brakuje, bo np. hamulce korzystają z systemu brake-by-wire, co oznacza, że pedał hamulca jest tylko przekaźnikiem elektrycznymi i nie ma fizycznego połączenia z pompą hydrauliczną. Hamulce zresztą powinny wystarczyć na długo, bo wersje hybrydowe są w stanie odzyskiwać energię elektryczną podczas hamowania. Nie zabraknie też najnowszych systemów bezpieczeństwa wspomagających utrzymanie na pasie ruchu i zatrzymanie pojazdu po wykryciu przeszkody czy wreszcie systemu kamer 360 stopni.

Tokenizacja NFT zwiększy wartość auta przy odsprzedaży

Alfa Romeo postanowiła wykorzystać modny ostatnio skrót NFT i reklamować swój samochód przy jego pomocy. Tym razem nie chodzi jednak o śmieszne obrazki, a o system tokenizacji kryptograficznej, który będzie zapisywał wszystkie zmiany dokonane w aucie. Chodzi tutaj zarówno o aktualizacje systemu inforozrywki (dostępne online), jak i również o wszelkie serwisy i wymiany części w samochodzie. Dostęp do takiej listy zmian będzie mógł uzyskać każdy chętny, a jego autentyczność będzie gwarantowana przez producenta. Co więcej, Alfa Romeo Tonale ma mieć aż 5 lat gwarancji (8 lat na baterie w wersji PHEV) co ma również zwiększyć wartość rezydualną. Czyżby żarty o kierowcach Alfy Romeo spotykających się w warsztatach miały odejść w zapomnienie? Przekonamy się o tym najwcześniej w kwietniu, kiedy to pierwsze egzemplarze trafią do klientów. Cena nie jest jeszcze znana.