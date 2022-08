Alex Jones usłyszał wyrok. Rodzice jednego z dzieci zabitych w szkolnej strzelaninie otrzymają odszkodowanie

Alex Jones, twórca Infowars i radiowiec karmiący ludzi kłamstwami, usłyszał wyrok sądu, który nakazuje mu zapłacić rodzicom jednego z zabitych dzieci w strzelaninie w szkole blisko 4,1 miliona dolarów amerykańskich.

Masakra odbyła się dekadę temu w szkole podstawowej Sandy Hook w Newtown. Jones przez lata przekonywał, że strzelanina, w której zginęło 26 osób, była jedną wielką mistyfikacją, której celem było zdestabilizowanie przemysłu zbrojeniowego. Jeden z największych patologicznych twórców w Stanach Zjednoczonych rozpowszechniał te treści przede wszystkim na swojej stronie internetowej oraz podczas licznych transmisji.

Rodzice dziecka żądali 150 milionów, na co Jones zaproponował… 8 dolarów

Scarlett Lewis i Neil Heslin, rodzice tragicznie zabitego 6-latka, Jessego Lewisa, za rozpowszechnianie kłamstw przez amerykańskiego dziennikarza początkowo domagali się odszkodowania w wysokości 150 milionów dolarów. Obrona Jonesa zaproponowała jednak karę do… 8 dolarów. Według obrony, 1 USD za każde oskarżenie to wystarczająca kwota. Skąpstwo i czysta bezczelność, czy ratunek przed bankructwem?

Jones bankrutuje? Ciężko mu współczuć

Radiowiec odpowiedzialny za rozpowszechnianie wszystkich tych strasznych kłamstw i zniesławienie rodziców ucznia stwierdził w sądzie, że jakakolwiek kara przekraczająca 2 miliony dolarów pociągnie jego firmę na dno. Trudno jednak znaleźć w sobie na tyle empatii, żeby współczuć Jonesowi.

W teorii miałoby to sens, biorąc pod uwagę, że w 2018 i 2019 roku został zablokowany w większości głównych platform internetowych, co porównał do “bycia w więzieniu”. Okazuje się jednak, że Jones po raz kolejny kłamał - dowody sądowe wykazały, że Infowars zarabiało blisko 50 milionów dolarów rocznie, nawet pomimo ograniczeń nakładanych na radiowca. Gdyby tego było mało, Jones podjął także kroki mające na celu ukrycie swoje pieniądze podczas procesu. Jego firma Free Speech Systems (FSS) ogłosiła upadłość z zadłużeniem w wysokości 54 milionów dolarów wobec innej firmy, która wydaje się być kontrolowana przez Jonesa, i został oskarżony o „systematyczne wyprowadzanie dużych kwot pieniędzy” z FSS w celu ograniczenia strat.

Niewyobrażalna krzywda, jaką Jones wyrządził rodzinom ofiar strzelaniny

Należy bowiem zaznaczyć, że tragedia którą przeżyli rodzice 6-latka w połączeniu z wieloletnią traumą wywołaną powielanymi przez dziennikarza absurdami musiały być prawdziwym piekłem. Rodzice ucznia przypominają o sytuacjach, które miały miejsce po śmierci ich syna, takie jak strzały wokół ich domu, liczne pogróżki w sieci czy zwyczajne nękanie na ulicy, co spowodowało, że bali wychodzić się z własnego domu.

To wszystko było wiecznie podsycane przez teorie spiskowe Jonesa, który karmił ludzi okropnymi kłamstwami, ani przez chwilę nie zastanawiając się nad tym, co musi czuć zarówno rodzina Lewisa, jak i wszystkich innych ofiar strzelanin.

Ogromna pomyłka obrony Jonesa i deklaracja patodziennikarza

Podczas rozprawy doszło do wielkiego nieporozumienia, podczas którego prawnicy Jonesa wysłali całą zawartość jego smartfona do przeciwnego zespołu prawników. Uzyskane pliki miały okazać się w znacznym stopniu obciążające dla radiowca - rzekomo dotyczyły również ataku zwolenników Trumpa na Kapitol.

Warto również zaznaczyć, że podczas rozprawy Jones przyznał, że “strzelanina w Sandy Hook była w 100 procentach prawdziwa”, pomimo jego wszystkich wcześniejszych oświadczeń. Założyciel Infowars dodał: „Nieumyślnie brałem udział w rzeczach, które zraniły uczucia tych ludzi”, kończąc wypowiedź zdaniem: “Przepraszam za to”.

To mimo wszystko zdecydowanie za mało, żeby wybaczyć wieloletnie szerzenie szkodliwych dezinformacji i po prostu zarabianie pieniędzy z tragedii.

Źródło, obrazek wyróżniający: Reuters